Valencia insiste en que “hay distintas hipótesis” en caso Chuñil y dice que responderá sobre cambio de fiscal esta semana

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reiteró este miércoles el planteamiento de que “hay distintas hipótesis” en el caso de la desaparición de Julia Chuñil.

Por otro lado, ante la petición de la familia para que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, deje la indagatoria, Valencia indicó que esta semana tomará una decisión sobre eso.

“Tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, en investigaciones que tienen todavía carácter reservado, no es conveniente ni oportuno que yo entregue información sobre el detalle de las diligencias ni del propósito que tuvieron. Los fiscales, el equipo de fiscales a cargo de la causa determinará el momento en el que eso se puede compartir”, sostuvo el fiscal nacional.

En esa línea, expuso que “respecto de hipótesis de investigación, tal como ha señalado públicamente la fiscal de Los Ríos, hay distintas hipótesis que se están investigando”.

“De momento, algunas, como es públicamente sabido, se orientan a la interpretación de que habrían participado terceros en la desaparición y posible muerte de la señora Chuñil”, indicó Valencia en Valparaíso.

“Respecto a la petición de la familia, le pedimos un informe a la fiscal regional de Los Ríos, al tenor de la presentación hecha por la familia. Esa solicitud la vamos a responder durante esta semana y una vez que estemos en condiciones de notificar lo decidido, en primer lugar vamos a comunicarlo a los solicitantes y después podríamos hacerlo público, pero ruego que me excuse si de momento no anticipo lo que podríamos resolver porque lo pertinente es que se lo comuniquemos previamente a los solicitantes”, cerró.

Julia del Carmen Chuñil Catricura, de 72 años, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, fue vista por última vez por sus cercanos, el viernes 8 de noviembre de 2024, en el predio forestal Reserva Cora 1-A, en Máfil, Región de Los Ríos.