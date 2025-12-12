Valencia y controversia por caso Monsalve: “Las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente”

El fiscal nacional Ángel Valencia respondió a las reclamaciones que han surgido desde la defensa y el propio exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de no haber recibido una notificación formal del cierre de la investigación.

Esto, luego que ayer jueves el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, comunicó el cierre de la indagación en contra de la exautoridad por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Mediante un comunicado público, el ex-PS se refirió a la decisión de la Fiscalía. “Considero de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación”.

La máxima autoridad del Ministerio Público, en tanto, en esta jornada apuntó sobre dicha queja: “Las actuaciones procesales rigen a partir del momento en que se cumplen formalmente”.

Y luego agregó: “Por lo tanto, la notificación de una vez que se le comunique el cierre formalmente a la defensa, empieza a correr un plazo para que la defensa ejerza sus derechos. Esto es parte del procedimiento habitual”.

Al ser requerido si la defensa y el exsubsecretario fueron notificados, respondió: “Desconozco la situación procesal en particular”.

Valencia también fue consultado por la labor de Armendáriz y si continuará a cargo del caso.

“Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de las atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional, Xavier Armendáriz, quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional así lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo”, zanjó.