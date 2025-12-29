“Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante”: Senapred entrega recomendaciones para enfrentar altas temperaturas

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, abordó las medidas preventivas ante las altas temperaturas pronosticadas para esta semana, que provocaron que la entidad declarara alerta roja para cuatro regiones del país (Metropolitana, Ñuble, O’ Higgins y Maule).

“ Son 175 comunas que van a estar afectadas por este evento de calor extremo. Y, bueno, nuestra mayor preocupación es justamente la salud de las personas. El calor, tal como estaban comentando recién en el estudio, es una causa que genera mucha afectación, sobre todo en personas que son más vulnerables”, mencionó Cebrián en conversación con TVN.

Dentro de las recomendaciones de prevención que dio la directora nacional de Senapred, son:

No exponerse en los horarios de mayor radiación, que son 11 de la mañana, 5 de la tarde.

Evitar hacer actividad física en el horario mencionado.

Hidratarse, mantenerse hidratado, y a los grupos más vulnerables ofrecerles agua. “No esperar a que sientan sed, sino que ofrecerles constantemente agua, nosotros mismos hidratarnos”, enfatizó Cebrián.

De tener que salir por razones laborales o alguna otra razón, protegerse, bloqueador solar, ropa de colores claros, manga larga, para tratar de cubrirse el cuerpo, sombrero, lentes de sol.

“ Vamos a estar expuestos a un episodio muy importante de temperatura , y lo que queremos es que las personas no se vean afectadas, y ante cualquier sintomatología, acudir a un centro asistencial y consultar sobre ello”, recomendó la directora de Senapred.

Respecto al riesgo de incendios forestales, que puedan propagarse con mayor facilidad debido a las altas temperaturas y a los vientos, Cebrián señaló que solicitan la ayuda de la ciudadanía a evitar conductas que son un riesgo ante los pronósticos.

“Una persona arreglando un portón un día que hacían 37 grados, una conexión eléctrica irregular que generó chispas, cayó estas chispas en la vegetación que estaba alrededor del poste, y como había mucho calor, baja humedad y viento, rápidamente eso prendió y generó un incendio, una quema de basura domiciliaria, el uso de estas herramientas para cortar el pasto, que al chocar con una piedra genera chispas. Esas han sido las causas principales de los incendios que hemos tenido”, explicó.