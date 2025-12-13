Vecinos aplauden clausura de discoteca clandestina en Independencia

VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    El operativo se realizó la noche de este viernes y permitió desbaratar la comercialización ilegal de alcohol y drogas, además de poner término a ruidos molestos y diversas incivilidades.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Con vítores y aplausos reaccionaron vecinos de calle Rivera, en la comuna de Independencia, luego de que funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con Carabineros, clausuraran una discoteca clandestina que operaba al interior de un inmueble del sector.

    El operativo se realizó la noche de este viernes y permitió desbaratar la comercialización ilegal de alcohol y drogas, además de poner término a ruidos molestos y diversas incivilidades que afectaban de manera reiterada a los residentes de edificios colindantes.

    Durante la fiscalización se procedió a la clausura del recinto, junto con el decomiso de cajas de cerveza, dispositivos de videovigilancia orientados hacia la vía pública y distintos equipos electrónicos utilizados para el funcionamiento del local.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, valoró la reacción de la comunidad y explicó que el cierre fue resultado de un trabajo sostenido. “Después de varias semanas haciendo operativos para poder clausurar este local, ayer logramos cerrarlo de forma definitiva”, señaló.

    En esa línea, el jefe comunal recalcó que el municipio continuará intensificando este tipo de acciones. “Seguiremos trabajando para ir cerrando locales clandestinos y también para multar a quienes participen de fiestas clandestinas”, afirmó, precisando que estas sanciones están contempladas en la nueva ordenanza municipal aprobada el jueves pasado por el Concejo.

    “Así dice la nueva ordenanza que aprobamos el jueves pasado en el Concejo Municipal, donde quienes participen y organicen fiestas clandestinas serán multados por el municipio”, agregó Iglesias.

    En el frontis del inmueble se instaló el sello de clausura, mientras que los antecedentes del caso fueron remitidos al Juzgado de Policía Local, por infracción a la Ley N° 3.063, que regula el otorgamiento de patentes municipales y la venta y expendio de bebidas alcohólicas sin la debida autorización.

    Desde el municipio indicaron que la Ordenanza de Convivencia Comunal, Control de Incivilidades y Actividades Privadas de Alto Aforo busca enfrentar de manera directa problemáticas reiteradas en distintos sectores de la comuna, como fiestas clandestinas, ruidos molestos y el uso indebido del espacio público, con el objetivo de mejorar la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los vecinos.

