Vendían droga en bolsas con el rostro de Pablo Escobar: 11 detenidos tras allanamientos en Cerro Navia

Tras un intenso trabajo investigativo en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, efectivos del OS7 de Carabineros allanaron cinco domicilios vinculados al microtráfico de drogas en la comuna de Cerro Navia, en el marco de un operativo que culminó con la detención de 11 personas.

Desde la institución policial se informó que entre los detenidos hay dos sujetos que mantenían órdenes de detención vigentes : uno por microtráfico de drogas y otra por robo. Asimismo, se aprehendió a una menor de edad que se encontraba en uno de los inmuebles.

Durante los procedimientos se logró incautar diversas sustancias ilícitas, incluyendo pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana y ketamina , entre otras drogas, además de dinero en efectivo.

Estas se encontraban dosificadas y listas para su comercialización, al interior de bolsas que contenían el retrato del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar , lo que es parte de la investigación.

Al respecto, la capitán María Belén Galaz, del 0S7, señaló que los operativos se realizaron tras una investigación de varios meses junto a la Fiscalía.

“Lo que llamó altamente la atención al personal del 0S7 fue que había muchos inmuebles que mantenían en las bolsas la cara de Pablo Escobar, lo que da a entender que es droga de una organización y que también ellos quieren dar a entender a los compradores que es droga de alta calidad, ya que Pablo Escobar es conocido mundialmente”, sostuvo la autoridad policial.

Agregó que en lo que va del año, el OS7 ha realizado cerca de 50 intervenciones en esta comuna del sector norponiente de la capital, concentradas principalmente en la persecución del microtráfico de drogas.

En tanto, la fiscal Aline Escudero, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que “estas casas están relacionadas con otras investigaciones, en las cuales se ha logrado hoy desbaratar algunos puntos dedicados al microtráfico”.

Agregó que los detenidos de esta jornada “estaban previamente concertados, no tan solo en esta investigación, sino que también se logra establecer que en otros hechos y otras investigaciones, también por parte del OS7, estaban ligados”.

Todos ellos pasarán este jueves a control de detención.