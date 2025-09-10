SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Sus comunicaciones con el abogado del caso Audio pesaron más que su trayectoria de un cuarto de siglo en el Poder Judicial.

José NavarretePor 
José Navarrete

En los alegatos ante la Corte Suprema sobre el cuaderno de remoción contra Verónica Sabaj, su defensa resaltó su carrera judicial de 25 años.

Sus chats con el abogado Luis Hermosilla, sin embargo, pesaron más que su trayectoria de un cuarto de siglo y terminó siendo removida.

Sabaj juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en los primeros días de mayo de 2020.

Por entonces, se desempeñaba como jueza en el 3º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, en tanto, debió hacerse cargo de dos mediáticos casos: la red pederasta Paidos que encabezó Rafael Maureira Trujillo, alias Zacarach y el homicidio del sacerdote Faustino Gazziero en la Catedral de Santiago.

Sabaj, como jueza suplente del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, fue encargada del proceso de sumario en el caso Zacarach.

Hace ocho años fue entrevistada para una nota del Poder Judicial por esa histórica investigación. Entonces, manifestó la especial atención que debió tener respecto a las víctimas por su condición de menores de edad.

Por otro lado, en septiembre de 2004, declaró inimputable a Rodrigo Orias, el joven que apuñaló y dio muerte al sacerdote Faustino Gazziero durante una misa en la Catedral de Santiago, el 24 de julio, de ese año.

A mediados de 2008, Orias quedó en libertad luego de permanecer durante 3 años y medio internado en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo.

La carrera judicial de Sabaj partió partió el 2000 en el Juzgado de Letras de San Felipe. Al año siguiente inició el programa de formación de la Academia Judicial y egresó con la mejor evaluación de su generación.

En 2002, fue nombrada secretaria de titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, donde le correspondió asumir como juez suplente en distintas oportunidades.

Posteriormente, en 2004, fue nombrada como parte de la dotación de inicio de la Reforma Procesal Penal en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

Entre 2007 y 2020 ejerció como jueza en el 3° TOP de Santiago, cargo que ostentó hasta que fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Más sobre:Verónica SabajPoder JudicialCorte SupremaRodrigo OriasFaustino GazzieroCaso ZacarachCaso AudioLuis Hermosilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias
Chile

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés
Negocios

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ
Cultura y entretención

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Joaquin Phoenix y Ari Aster: el nuevo dúo clave del cine

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco
Mundo

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad