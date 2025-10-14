SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Viaje de Prado a Viena instala incertidumbre en el Tricel: presidirá ministro que no quiso sacar a Jadue de la papeleta

El máximo tribunal de la justicia electoral será presidido por el magistrado Mauricio Silva. El supremo junto al exdiputado Gabriel Ascencio fueron los dos disidentes de la sentencia que le suspendió los derechos políticos al exalcalde de Recoleta.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
Los cinco ministros del Tribunal Calificador de Elecciones. Imagen: Poder Judicial.

Llegó la hora de la verdad. A las 15.00 de este martes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tiene puesto en tabla, para verse en cuenta, la reposición con nuevos antecedentes que ingresó la semana pasada el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Con ese escrito el exjefe comunal juega su última carta en el Tricel para volver a competir como diputado por el distrito 9 de Recoleta. Su objetivo es exponerle al máximo tribunal de la justicia electoral que la acusación del Ministerio Público -el hecho clave que lo hizo suspender sus derechos políticos y quedar sin derecho a sufragio- quedó sin efecto luego de que se reabriera la investigación en su contra.

Por eso la defensa de Jadue -representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- pretende que con los nuevos antecedentes ocurridos después de la sentencia, el Tricel rehabilite los derechos políticos del exjefe comunal y pueda estar en la papeleta del 16 de noviembre.

Sin embargo, Jadue está inmerso en una misión imposible. A un mes de las elecciones, con la campaña ya en curso y los votos impresos, es poco probable que el Tricel recule en su decisión. Más que una decisión sobre el fondo -la suspensión de los derechos políticos- existe la opción de que la justicia electoral tome una decisión basada en asuntos procesales. Más aun cuando ya venció el plazo para recurrir contra la sentencia, la cual se encuentra firme.

Así lo explicó, por ejemplo, el expresidente del Tricel Patricio Valdés en entrevista con La Tercera. “En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado por delitos que merecen pena aflictiva, por lo tanto no podía ser candidato, y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal”, aseguró el exsupremo.

Pese a que el viento no corre en favor de Jadue, la decisión del Tricel adquirió cuotas de incertidumbre debido a la integración del tribunal.

El presidente del Tricel, el ministro Arturo Prado, no estará presente ya que está de viaje en Europa. El magistrado se ha ausentado por estar participando en un asunto vinculado a su especialidad. Se trata de la 82.a Sesión del Grupo de Trabajo II de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que se está llevando a cabo en la sede de la ONU en Viena.

Su ausencia es estratégica debido a que fue Prado quien dirimió el asunto cuando le tocó fallar las reclamaciones en contra de Jadue. Como los ministros van votando desde el menos antiguo hasta el más antiguo, cuando le tocó votar a Prado el asunto iba empatado dos votos contra dos. Fue él quien terminó decidiendo que Jadue no podría competir.

Dada su ausencia, lo reemplazará como presidente del Tricel el ministro que le sigue en orden de antigüedad. Se trata del ministro Mauricio Silva, quien fue -junto al ministro Gabriel Ascencio- de los votos disidentes a la decisión de mayoría en la que concurrieron el ministro Prado junto a las ministras Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo.

Pese a que la ministra Ravanales estuvo ausente en el trabajo de salas de esta jornada en el máximo tribunal por encontrarse con permiso, la magistrada sí llegó en la tarde para integrar el Tricel.

Si a Jadue le va mal, los intentos por conseguir un cambio en el Tricel quedarán agotados. Sin embargo, el exalcalde podría recurrir de protección ante la Corte de Santiago o incluso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

Más sobre:Daniel JadueTricelArturo PradoMauricio Silva

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Te perdono y doy vuelta la página”: reconciliación entre Matthei y Kast marca la jornada de Enade 2025

Sismo de magnitud 5.6 se registra en Tarapacá

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

“Escudo cibernético”: Defensa encabeza ensayo de ciberataques que reúne a las FF.AA. y diferentes instituciones del Estado

“Él también podría ser calificado como grasa política”: diputados oficialistas escalan acciones contra asesor de Kast

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Sin mayores polémicas y lapsus en la apertura de su exposición: el desempeño de Jeannette Jara en Enade
Chile

Sin mayores polémicas y lapsus en la apertura de su exposición: el desempeño de Jeannette Jara en Enade

“Te perdono y doy vuelta la página”: reconciliación entre Matthei y Kast marca la jornada de Enade 2025

Sismo de magnitud 5.6 se registra en Tarapacá

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025
Negocios

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

El favorable momento de Chile: mientras el cobre está en zona de máximos históricos, el petróleo está cerca de mínimos del año

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora
Tendencias

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20

Adiós a las reprogramaciones sin fin: ANFP acepta medida de TNT que busca sancionar a los clubes por suspender partidos

El duro reproche de figura de la Roja Sub 20 a Nicolás Córdova: “Ni siquiera intercambiamos palabras”

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B
Cultura y entretención

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Rehenes muertos y choques en el norte de Gaza: los temas que ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente
Mundo

Rehenes muertos y choques en el norte de Gaza: los temas que ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo