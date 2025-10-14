Viaje de Prado a Viena instala incertidumbre en el Tricel: presidirá ministro que no quiso sacar a Jadue de la papeleta

Llegó la hora de la verdad. A las 15.00 de este martes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tiene puesto en tabla, para verse en cuenta, la reposición con nuevos antecedentes que ingresó la semana pasada el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

Con ese escrito el exjefe comunal juega su última carta en el Tricel para volver a competir como diputado por el distrito 9 de Recoleta. Su objetivo es exponerle al máximo tribunal de la justicia electoral que la acusación del Ministerio Público -el hecho clave que lo hizo suspender sus derechos políticos y quedar sin derecho a sufragio- quedó sin efecto luego de que se reabriera la investigación en su contra.

Por eso la defensa de Jadue -representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- pretende que con los nuevos antecedentes ocurridos después de la sentencia, el Tricel rehabilite los derechos políticos del exjefe comunal y pueda estar en la papeleta del 16 de noviembre.

Sin embargo, Jadue está inmerso en una misión imposible. A un mes de las elecciones, con la campaña ya en curso y los votos impresos, es poco probable que el Tricel recule en su decisión. Más que una decisión sobre el fondo -la suspensión de los derechos políticos- existe la opción de que la justicia electoral tome una decisión basada en asuntos procesales. Más aun cuando ya venció el plazo para recurrir contra la sentencia, la cual se encuentra firme.

Así lo explicó, por ejemplo, el expresidente del Tricel Patricio Valdés en entrevista con La Tercera. “En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado por delitos que merecen pena aflictiva, por lo tanto no podía ser candidato, y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal”, aseguró el exsupremo.

Pese a que el viento no corre en favor de Jadue, la decisión del Tricel adquirió cuotas de incertidumbre debido a la integración del tribunal.

El presidente del Tricel, el ministro Arturo Prado, no estará presente ya que está de viaje en Europa. El magistrado se ha ausentado por estar participando en un asunto vinculado a su especialidad. Se trata de la 82.a Sesión del Grupo de Trabajo II de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que se está llevando a cabo en la sede de la ONU en Viena.

Su ausencia es estratégica debido a que fue Prado quien dirimió el asunto cuando le tocó fallar las reclamaciones en contra de Jadue. Como los ministros van votando desde el menos antiguo hasta el más antiguo, cuando le tocó votar a Prado el asunto iba empatado dos votos contra dos. Fue él quien terminó decidiendo que Jadue no podría competir.

Dada su ausencia, lo reemplazará como presidente del Tricel el ministro que le sigue en orden de antigüedad. Se trata del ministro Mauricio Silva, quien fue -junto al ministro Gabriel Ascencio- de los votos disidentes a la decisión de mayoría en la que concurrieron el ministro Prado junto a las ministras Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo.

Pese a que la ministra Ravanales estuvo ausente en el trabajo de salas de esta jornada en el máximo tribunal por encontrarse con permiso, la magistrada sí llegó en la tarde para integrar el Tricel.

Si a Jadue le va mal, los intentos por conseguir un cambio en el Tricel quedarán agotados. Sin embargo, el exalcalde podría recurrir de protección ante la Corte de Santiago o incluso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.