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    Vicerrector de la Universidad de Chile: “Cuando se dice que se eliminará el CAE y no pasa nada, algunos postergan sus pagos”

    Pese a que el vicerrector de Asuntos Económicos de la Casa de Bello, Sergio Olavarrieta, criticó algunos elementos que el FES podría haber causado en el financiamiento de las Universidades, sinceró que el debate generado puede servir de "base" para encontrar una fórmula que beneficie a los centros de estudio.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Limitar la gratuidad universitaria para estudiantes de hasta 30 años y reforzar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) son parte de las propuestas que ha anunciado el gobierno de José Antonio Kast en pos de conseguir un ajuste fiscal.

    La Moneda ha instado a los deudores a “ponerse al día” y dio un portazo al nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES), iniciativa impulsada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric que buscaba dar por superado el CAE.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile, Sergio Olavarrieta, fue entrevistado por Rodrigo Álvarez sobre el nuevo escenario.

    “Hay una base sobre la que se puede trabajar”, afirmó la autoridad universitaria respecto al debate sobre el financiamiento a la educación superior.

    ¿Cómo está la Universidad de Chile en términos económicos y de gestión?

    Está en buena situación financiera, hemos hecho bastantes ajustes por los cambios que han habido en el sistema de financiamiento en la educación superior en el último tiempo.

    ¿Este año hubo aumento de becas o se mantuvieron?

    En general todo lo que es el financiamiento estudiantil se ha mantenido o ha aumentado por la gratuidad, entre otras razones. La composición de los estudiantes ha variado y ha crecido las personas que vienen de segmentos socioeconómicos con menores ingresos y eso significa que hay que apoyarlos más. Además de la gratuidad, con becas asistenciales y otros tipos de asistencias como el Programa de Salud Estudiantil, entre otros. Se encarece, y la Universidad lo ha venido absorbiendo.

    Su presupuesto tiene que ver con dos ítems, con el aporte fiscal y las matrículas...

    Sí, este fue uno de los años con mayores matriculados en primer año, 7300. Pero como ahora la PAES se puede usar más años, hay alumnos que reingresan. Entonces, los alumnos nuevos son más que ese número y es mayor que los años anteriores.

    ¿De los alumnos nuevos cuántos acceden a la gratuidad?

    Un 50% aproximadamente. Somos probablemente la Universidad de alta calidad más diversa, tenemos una distribución bien equitativa de los distintos tipos de colegios.

    El gobierno anunció un eventual ajuste a la gratuidad universitaria. ¿Cómo lo toman desde la Universidad de Chile?, ¿cúanto podría afectarles en el futuro?

    En general soy optimista, prefiero mirarlo como una oportunidad a mejorar alguno de los problemas que ha generado la gratuidad. La gratuidad ha tenido varias cosas positivas, obviamente, dando acceso a mucha gente. Pero también tiene algunos problemas. Uno de ellos es que se estimó que iba a tener un gasto determinado y ha sido superior por distintas razones. Por lo tanto, más allá de cuál sea la solución específica, el discutir una solución que sea permanente y que ayude a las instituciones de educación superior es necesario.

    El gobierno anterior impulsó el nuevo instrumento de Financiamiento para la Educación Superior (FES) para solucionar los problemas del CAE. ¿Estaban de acuerdo con esa fórmula?

    Somos parte del CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) y el CRUCH dio su opinión. Trabajamos con el gobierno (anterior) para tratar de mejorar ese proyecto. Habían cosas en las que estábamos de acuerdo y otras en las que no.

    ¿El CAE es un problema?

    Sí, es un problema por dos razones: por su diseño y por si se paga o no se paga. (...) Creo que hay que retomar la conversación porque estábamos de acuerdo en que había que resolver el tema del CAE. El FES en realidad era un mecanismo de financiamiento de la educación superior para los estudiantes, no uno para la educación superior en total. La educación superior tiene una parte que es docencia pero también una muy importante de investigaciones y transferencia tecnológica, que a veces se olvida en la discusión. Uno de los problemas de la gratuidad es que gran parte del presupuesto destinado a educación superior se destinó a docencia -que está bien- pero afecta a instituciones que quieren competir globalmente, como la nuestra, y quieren hacer investigación de buen nivel. Parte del compromiso de la ley original de gratuidad era que iba a haber un complemento de financiamiento a ciencia, que no ha ocurrido.

    ¿Y en el FES no estaba incluido?

    No, solamente (financiamiento) para docencia.

    ¿La discusión es técnica o política?

    Ambas. El tema es técnicamente muy complejo. Cuando se fijó la gratuidad se incentivó a muchas instituciones a meterse porque había financiamiento del Estado. Entonces se incorporaron muchas más universidades a la gratuidad y el volumen era mucho más a lo que originalmente era la perspectiva. Creo que fue uno de los malos cálculos.

    ¿Cómo toman desde la Universidad de Chile el portazo al FES?

    Sentimientos encontrados. Se estaba llegando a una solución para finalizar el CAE pero había toda otra parte que no estaba clara. Por eso creo que es una oportunidad: se puede agarrar alguna de las cosas en que se había avanzando y había algún grado de acuerdo y trabajar en las otras, como en la sostenibilidad financiera de largo plazo. No era claro que esto no pudiera convertirse en una gratuidad 2.0 en el sentido de que costara más de lo que se estimaba. En ese caso el Estado (habría ajustado) invirtiendo menos en investigación, que iba a golpear a universidades que hacen investigación. Esa parte no estaba bien resuelta.

    Ahora hubo un freno y no se sabe cuándo se va a retomar la discusión

    Es verdad, pero hay un trabajo que se había venido haciendo y por lo tanto hay una base sobre la que se puede trabajar. No por andar más rápido uno soluciona los problemas mejor. A lo mejor en un año o un año y medio uno podría llegar a una solución.

    ¿Cuántos estudiantes tienen CAE en la Universidad de Chile?

    Debe ser alrededor del 20%, con CAE o con otro tipo de crédito. Es cierto que cuando los políticos dicen “se va a eliminar el CAE” y no pasa nada, uno de los problemas que tienen las universidades, todas, incluyendo la nuestra, es que algunas personas empiezan a postergar sus pagos.

    ¿Tienen noción de que hayan aumentado los deudores del CAE?

    Sí, pero en nuestro caso es menor a otras universidades. Sobretodo hay efectos cuando aparecen grandes anuncios. Claro, la gente posterga un poco y ve qué pasa. Esa es la parte mala de postergar en demasía la solución.

    Revisa la entrevista completa en el video:

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