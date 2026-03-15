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    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    El jefe de la cartera de Hacienda además señaló que las personas mayores de 30 años que ya hayan obtenido la gratuidad, no perderán este beneficio con la propuesta.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Diego Martin/Aton Chile

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue consultado este domingo por las medidas económicas que anunció el Gobierno en el marco del llamado Plan de Reconstrucción Nacional y las relacionadas con cambios que habría en materia de Educación, como el Crédito Aval del Estado (CAE) y la gratuidad.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el ministro señaló que la iniciativa “no la propusimos nosotros”.

    “Esa medida está en la comisión de ajuste de gasto que convocó el ministro (Mario) Marcel. Y esa comisión propuso exactamente esta medida y también las otras que estamos considerando”, dijo el actual jefe de la cartera de Hacienda.

    Quiroz aseguró las personas que actualmente tienen gratuidad universitaria y son mayores de 30 años “su gratuidad no va a terminar a consecuencia de esta ley”.

    Y añadió que “lo que estamos haciendo es prevenir que, a futuro, futuras personas que quisieran matricularse y que tengan más de 30 años, no tengan acceso a la gratuidad“.

    El ministro además dijo que, al igual que hizo la comisión al plantear este proyecto, harán distinciones entre las biografías de las personas y que “van a estar excluidos de esta restricción los que estudien carreras técnicas”.

    “La biografía típica de la persona que estudia algo técnico es que precisamente tuvo que salir a trabajar, a lo mejor mantiene a su familia y después ve la posibilidad de una carrera”, explicó sobre este último punto.

    Quiroz reconoce esta situación como una “decisión difícil”, pero también dijo que “nunca hay que olvidar que los recursos compiten unos con otros”.

    Además, argumentó en este caso diciendo que “hay un estudio que salió este año de la Fiscalía Nacional Económica que indica que el 40% de las personas que hoy día están enrolados en alguna carrera de educación superior y que gozan de gratuidad, tienen una tasa de retorno menor al 2%“.

    Respecto al CAE dijo que el proyecto de financiamiento que había propuesto el gobierno anterior no sigue.

    También mencionó que han estado haciendo cruce de datos con información que les entregó Tesorería -y que publicaran en algunos días-, en que pudieron ver comportamientos comunes entre algunos deudores.

    “Hay un grupo grande de personas y creciente que debe el CAE y lo reprograma, sin pie, muchas cuotas. De modo tal que cuando llegan a declarar su renta aparecen como no deudores. Por lo tanto, no les devuelven. Pero al otro día que les devuelven, dejan de pagar. Y nunca pagan”, dijo.

    Añadió también el descuento por planilla que planean incorporar a sus medidas, para que las personas de altos ingresos paguen su deuda.

    Sobre la falta de 250 mil millones en subvenciones que mencionó la ministra de Educación, María Paz Arzola esta semana, Quiroz dijo que probarán una solución alternativa a la recaudación de impuestos.

    “La clave está en la reactivación económica. Y el ajuste fiscal nos permite navegar de modo transitorio mientras se recupera la economía. Esa es la apuesta”, dijo.

    Lee también:

    Más sobre:Jorge QuirozPlan Reestructuración NacionalMinisterio de HaciendaCAEGratuidadEducación

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