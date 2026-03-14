Sedini advierte revisión de gratuidad y CAE para “poner orden” en entrega de beneficios ante estrechez fiscal

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó este domingo la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la gratuidad en la educación superior, señalando que el Ejecutivo revisará la forma en que se entregan estos beneficios para “poner orden” en medio del complejo escenario fiscal que, sostiene, enfrenta el país.

Las declaraciones se dieron en Viña del Mar, donde la secretaria de Estado encabezó un punto de prensa junto al ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el contexto del lanzamiento del plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios.

En paralelo, el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se encontraban en la localidad de Lirquén presentando las medidas económicas vinculadas al proyecto.

Durante la vocería, Sedini fue consultada por las menciones al CAE y la gratuidad dentro del eje de reconstrucción fiscal del plan anunciado por el gobierno.

Sedini advierte revisión de gratuidad y CAE en medio de crisis fiscal DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Cada una de las medidas tiene el objetivo de que resguardemos y cuidemos cómo se entregan ciertos beneficios, cómo se entregan los subsidios”, afirmó la ministra.

En esa línea, sostuvo que la revisión busca corregir irregularidades detectadas en distintos programas estatales. “Hemos visto incluso en subsidios habitacionales que muchas veces están inscritas personas que han fallecido. Aquí hay desorden”, señaló.

La vocera agregó que en algunos casos los beneficios están llegando a personas que no cumplen con los criterios establecidos, lo que —según explicó— termina perjudicando a quienes realmente los necesitan.

“Están recibiendo muchas veces beneficios personas que no calzan con las estructuras o las definiciones que se esperan para la recepción de esos recursos, y quienes salen perjudicados son las personas que lo necesitan”, indicó.

Respecto a la gratuidad y al CAE, Sedini explicó que las medidas concretas aún se encuentran en desarrollo, ya que el proyecto presentado corresponde a un primer borrador. “Van a ir saliendo las especificaciones a medida que avance. Recordemos que el Presidente dijo que este era el primer borrador que íbamos a entregar respecto al proyecto de ley”, afirmó.

Sedini advierte revisión de gratuidad y CAE en medio de crisis fiscal VALENTINA MORA

Consultada sobre eventuales movilizaciones estudiantiles frente a posibles cambios en estos beneficios, la vocera sostuvo que las manifestaciones son parte de la democracia, siempre que se desarrollen de forma pacífica. “Las movilizaciones dentro de los estándares institucionales son siempre parte de la manifestación democrática en orden y en paz”, dijo.

No obstante, advirtió que el gobierno no espera episodios de violencia como los registrados en protestas recientes. “Lo que no esperamos es ver lo que vimos el otro día, manifestaciones violentas frente a una institucionalidad”, agregó.

Las declaraciones de Sedini se enmarcan en el anuncio del plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que contempla más de 40 medidas distribuidas en cinco ejes: reconstrucción física, económica, fiscal, institucional y de seguridad, orientadas a enfrentar las consecuencias de los incendios que afectaron a diversas regiones del país.