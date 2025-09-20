Carabinero sufre grave caída de caballo en pleno show en el Parque Padre Hurtado

Un tenso momento se vivió durante la tarde de este sábado en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina, cuando un funcionario del Cuadro Verde de Carabineros sufrió un accidente en medio de una presentación ecuestre programada para las celebraciones de Fiestas Patrias.

Según registros audiovisuales difundidos en redes sociales, el uniformado montaba un caballo como parte del show cuando, al intentar dar una curva, perdió el control y cayó violentamente al suelo.

Accidente de funcionario policial en Parque Intercomunal de La Reina pic.twitter.com/2wDeEYD5T3 — ᚷᚱᚢᚾᚲ (@rmartinezarriaz) September 20, 2025

Tras la caída, el animal continuó corriendo por la explanada, mientras el carabinero se azotaba contra el piso ante la mirada atónita de cientos de asistentes.

De inmediato, otros funcionarios corrieron para intentar frenar al equino, en medio de la tensión y preocupación del público, que presenció el accidente en vivo.

El espectáculo debió ser interrumpido para prestar auxilio al uniformado.

Desde la institución informaron que el funcionario fue trasladado al Hospital de Carabineros (Hoscar), donde ingresó consciente y actualmente está siendo evaluado por el equipo médico.

“Se encuentra sin riesgo vital y en este momento en rayos para determinar si mantiene alguna fractura”, señalaron desde la institución policial.

El hecho generó un amplio debate en redes sociales, donde los asistentes compartieron videos y expresaron su preocupación por la seguridad tanto de los funcionarios como de los caballos durante estas actividades masivas.