SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Videos de bengalas motivan apertura de investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal

    La emergencia se inició cerca de las 14.00 horas del domingo y movilizó a compañías de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, además de camiones aljibes municipales y equipos de las direcciones de Emergencia, Seguridad Pública y Tenencia Responsable.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Videos de bengalas abren investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal

    La Municipalidad de Quilpué anunció que presentará una querella criminal luego de que se difundieran videos donde se observa a personas lanzando bengalas desde el interior de un vehículo, presuntamente minutos antes del incendio que afectó al denominado “Mall Chino en avenida Los Carrera con Serrano.

    La emergencia se inició cerca de las 14:00 horas del domingo y movilizó a compañías de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, además de camiones aljibes municipales y equipos de las direcciones de Emergencia, Seguridad Pública y Tenencia Responsable.

    Mientras se desarrollaba el combate del fuego, comenzaron a viralizarse registros audiovisuales en los que se aprecia a ocupantes de un automóvil manipulando y lanzando bengalas en el sector donde posteriormente se desató el siniestro, lo que abrió la hipótesis de una eventual acción intencional.

    Videos de bengalas abren investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal

    La alcaldesa, Carolina Corti, señaló que se solicitó a Carabineros realizar una denuncia de oficio con los antecedentes recopilados. “Solicitamos a Carabineros que se hiciera la denuncia de oficio con todos los antecedentes que se habían recabado de testigos y de videos que nos han estado llegando. Esa denuncia de oficio tiene como resultado hoy día que la Fiscalía haya determinado la presencia obviamente de bomberos, pero también de la SIP y Labocar”, afirmó.

    La jefa comunal agregó que el municipio también ejercerá acciones judiciales. “Dado los antecedentes que nos han llegado por parte de los ciudadanos, nosotros como municipio también presentaremos una querella criminal contra quienes resulten responsables”, puntualizó.

    El Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado para esclarecer la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades penales. En paralelo, el municipio llamó a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad comunal al número 1527 de Seguridad Pública.

    Videos de bengalas abren investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal. En la imagen, la alcaldesa Carolina Corti.
    Más sobre:QuilpuéMall ChinoRegión de ValparaísoQuerellaDenunciaIncendioSiniestroBomberos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Lo más leído

    1.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    2.
    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    3.
    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    4.
    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    5.
    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos
    Chile

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis
    El Deportivo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

    La desazón de Manuel Pellegrini tras el amargo empate entre Betis y Sevilla: “Estamos todos enfadados”

    “En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron
    Mundo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers