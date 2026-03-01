Videos de bengalas motivan apertura de investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal

La Municipalidad de Quilpué anunció que presentará una querella criminal luego de que se difundieran videos donde se observa a personas lanzando bengalas desde el interior de un vehículo, presuntamente minutos antes del incendio que afectó al denominado “Mall Chino” en avenida Los Carrera con Serrano.

La emergencia se inició cerca de las 14:00 horas del domingo y movilizó a compañías de Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, además de camiones aljibes municipales y equipos de las direcciones de Emergencia, Seguridad Pública y Tenencia Responsable.

Mientras se desarrollaba el combate del fuego, comenzaron a viralizarse registros audiovisuales en los que se aprecia a ocupantes de un automóvil manipulando y lanzando bengalas en el sector donde posteriormente se desató el siniestro, lo que abrió la hipótesis de una eventual acción intencional.

Videos de bengalas abren investigación por incendio en Quilpué: municipio anuncia querella criminal

La alcaldesa, Carolina Corti, señaló que se solicitó a Carabineros realizar una denuncia de oficio con los antecedentes recopilados. “Solicitamos a Carabineros que se hiciera la denuncia de oficio con todos los antecedentes que se habían recabado de testigos y de videos que nos han estado llegando. Esa denuncia de oficio tiene como resultado hoy día que la Fiscalía haya determinado la presencia obviamente de bomberos, pero también de la SIP y Labocar”, afirmó.

La jefa comunal agregó que el municipio también ejercerá acciones judiciales. “Dado los antecedentes que nos han llegado por parte de los ciudadanos, nosotros como municipio también presentaremos una querella criminal contra quienes resulten responsables”, puntualizó.

El Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado para esclarecer la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades penales. En paralelo, el municipio llamó a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad comunal al número 1527 de Seguridad Pública.