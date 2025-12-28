SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Violento asalto en Pudahuel: oficial de la PDI fue herido y sufrió robo de su vehículo

    El funcionario se encontraba fuera de servicio junto a su familia cuando fue interceptado por seis sujetos armados, quienes lo agredieron para sustraerle el automóvil y otras especies.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Violento asalto en Pudahuel: oficial de la PDI fue herido y sufrió robo de su vehículo

    Un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó con lesiones de mediana gravedad tras ser víctima de un violento asalto ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

    Según informó el subcomisario Kevin Bustos, de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente, el hecho se registró cerca de las 03:30 horas, cuando el funcionario policial, que se encontraba en su tiempo libre, abordaba su vehículo particular junto a su grupo familiar.

    En ese momento, fue interceptado por un automóvil color gris, desde el cual descendieron alrededor de seis sujetos, quienes portaban armas de fuego.

    Violento asalto en Pudahuel: oficial de la PDI fue herido y sufrió robo de su vehículo PDI

    Los individuos procedieron a intimidar y agredir al oficial con el fin de sustraerle su vehículo y otras especies personales, para luego darse a la fuga en dirección desconocida.

    Producto del ataque, el funcionario resultó con lesiones de mediana gravedad, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros, donde durante la mañana fue dado de alta.

    Actualmente, y en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la PDI se encuentra realizando diversas diligencias investigativas para identificar y dar con el paradero de los autores del asalto.

