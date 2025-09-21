Violento incidente en inmediaciones de fiesta en Puchuncaví: funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio
Según informó el municipio, un grupo de jóvenes ingresó por un sector no habilitado de la medialuna, donde se produjo una riña con daños a vehículos y agresiones a comerciantes.
Un hecho de violencia ajeno se registró la noche del sábado en las inmediaciones Fiesta de la Fiesta de la Chilenidad en Puchuncaví, según informó el municipio a través de un comunicado oficial.
De acuerdo al relato de la municipalidad, un grupo de jóvenes ingresó corriendo por un sector aledaño a los estacionamientos, espacio no habilitado como parte del evento. En ese lugar se originó una riña que incluyó daños a vehículos y agresiones a comerciantes que se encontraban descargando mercadería.
En medio del incidente, un funcionario de la Policía de Investigaciones que se encontraba fuera de servicio se identificó e intentó controlar la situación. Según el municipio, el detective hizo uso de su arma en el contexto de flagrancia, tras lo cual se entregó voluntariamente a Carabineros.
“Lamentamos profundamente este hecho y reiteramos enfáticamente que la situación tuvo origen en el exterior del evento. El recinto contó en todo momento con medidas de seguridad necesarias para garantizar la tranquilidad y resguardo de las familias asistentes”, señaló el municipio.
