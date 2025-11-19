Violento portonazo en Las Condes: sujetos amenazaron con armas de fuego a las víctimas

Un violento robo se llevó a cabo durante la noche del martes en la comuna de Las Condes, donde una familia fue víctima de un “portonazo”.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:40 horas, en la comuna de las Condes, donde las víctimas fueron interceptadas por un vehículo del cual descendieron un grupo de sujetos, quienes los amenazaron y sustrajeron su automóvil junto a otras especies de valor.

Según detalló el subinspector Marcelo Cofré de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI, “las víctimas se trasladaban en su vehículo particular, momento en el que fueron interceptadas por un automóvil de color azul, desde el que descendieron cerca de cinco sujetos que mantenían sus rostros cubiertas y además portaban armas de fuego”.

De acuerdo a lo que agregó, estos intimidaron a los afectados “sustrayendo de esta manera al vehículo en el que se trasladaban, además de especie de valor, generando una pérdida total de alrededor de 70 millones de pesos”.

Tras el robo, es que se logró la recuperación del vehículo, el cual está siendo periciado por personal de la PDI, con el fin de dar con la identidad y paradero de los sujetos.