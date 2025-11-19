BLACK SALE $990
    Nacional

    Vitacura destituye a funcionarios grabados teniendo relaciones sexuales en edificio municipal

    El municipio terminó la investigación sumaria en la que los aludidos, si bien intentaron defenderse, no pudieron evitar su salida tras un video ampliamente difundido en redes sociales.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La fachada Municipalidad de Vitacura Foto: Andres Perez Andres Perez

    “En distintos medios de comunicación y redes sociales se divulgó un video donde se observa a dos personas manteniendo relaciones de carácter sexual en la oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico (de la Municipalidad de Vitacura). ¿Eres una de esas personas?”. Esa fue la pregunta que se realizó en medio del sumario que se abrió en el municipio dirigido por la alcaldesa Camila Merino, luego de que en junio se viralizara un video que grababa desde la calle a dos funcionarios del municipio manteniendo relaciones sexuales.

    La respuesta de uno de los funcionarios selló su destino: “Sí”. Y es que el sumario finalmente concluyó con una decisión categórica respecto de los dos funcionarios: ambos fueron destituidos.

    Así consta en los documentos sobre el sumario y toda la investigación que se abrió al respecto a los que La Tercera tuvo acceso vía Ley de Transparencia.

    De acuerdo a los papeles, los dos funcionarios fueron destituidos por haber “vulnerado gravemente el principio de la probidad administrativa”. La decisión fue adoptada durante octubre, pero debido al proceso de descargos de ambos funcionarios se mantuvo reservado hasta ahora. Finalmente el proceso fue cerrado con la salida de ambos.

    La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    La investigación

    De acuerdo a la documentación obtenida, ésta involucró una investigación con declaraciones de testigos, revisión de las cámaras municipales, y también la hoja de vida y el horario de entrada y salida de ambos funcionarios.

    Según se determinó, los dos funcionarios mantuvieron relaciones sexuales el 25 de junio durante la jornada laboral extraordinaria en una oficina que no era la de ellos. Los dos admitieron los hechos.

    “Efectivamente soy una de esas personas. Cometimos un error del que estoy profundamente arrepentido, ya que en mi trayectoria en el municipio me he desempeñado de forma correcta”, dijo uno de los involucrados en el interrogatorio.

    Varios testigos declararon que ambos trabajadores ya habían mostrado una relación cercana en la oficina. “Entiendo que era una relación de pololeo. Más que amigos”, declaró uno. Otro afirmó que se daban muestras de afecto en la oficina: “Había una relación amorosa sentimental. Entiendo que viajaron al extranjero juntos. Almorzaban juntos”.

    Otros testigos reconocieron a uno de los funcionarios por su silueta. “Algunos indicaban que podría ser por su contextura, pero no lo creí realmente porque ambos estaban muy tranquilos”, dijo uno.

    Otro recalcó: “Su silueta es plenamente identificable en el video”.

    El tema generaba bromas en la oficina, según recalcaron. Otros testigos no podían creer lo ocurrido: “Pensé que era un video con inteligencia artificial”, dijo uno. Otro se declaró “impactado”.

    Algunos testigos destacaron el compromiso con el trabajo de los aludidos y estos en sus descargos argumentaron que siempre han trabajado “con gran responsabilidad y vocación de servicio público”, lo que se demostraría en sus evaluaciones calificadas con nota 7.

    En el intento de defenderse, sus abogados argumentaron que para la falta a la probidad “se requiere que exista un comportamiento doloso, malicioso, que cause un grave daño a la fe pública”, y que “las infracciones disciplinarias que se intentan sancionar no han sido calificadas en forma legal o reglamentaria como faltas administrativas, por lo que no habría competencia técnica ni sancionatoria por parte de esta institución”.

    De todas maneras, sus argumentos no fueron suficientes y se procedió a la destitución.

