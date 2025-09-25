“Viuda Negra”: la actriz chilena detenida en Argentina por robos a hombres drogados en citas por aplicación

En las páginas policiales argentinas, definieron como “viudas negras” a las mujeres que contactan a hombres en aplicaciones de citas y al encontrarse con ellos en sus casas los drogan para robarles.

El 11 de agosto, detuvieron a la actriz y directora teatral chilena Antonella Lorena Marín Quintero, de 35 años, acusada de una serie de delitos en esa modalidad.

La chilena quedó en prisión en una cárcel de Mar del Plata por su presunta responsabilidad en al menos cinco robos ocurridos entre julio y agosto de este año.

Los sujetos que la denunciaron la conocieron en aplicaciones como Tinder, Facebook Parejas y Bumble.

Se habría apropiado de celulares, costosa ropa, equipos de sonido, relojes de lujo, computadores y dinero en efectivo, tras dormir a sus anfitriones con té.

El medio trasandino 0223, reportó que la mujer ofrecía a través de la aplicación Marketplace objetos que habían sido sustraídos a los sujetos con los que se reunió. Serían más las víctimas, pero no denuncian por vergüenza.

Uno de los afectados, de 46 años, sufrió quemaduras y lesiones graves después de ser drogado con un té en su departamento y caer sobre una estufa.

La tarde en que fue detenida, la mujer intentaba vender una chaqueta robada a un familiar de una de las víctimas que se encontró con la publicación del artículo en redes sociales.

Marín firmaba declaraciones de trabajadoras de las artes escénicas como actriz y docente feminista de Valparaíso y era conocida en la región como activista en temas de género y gestora cultural.