Vivanco, Muñoz y Simpertigue: la caída de los tres ministros de la Suprema destituidos por acusaciones constitucionales

La destitución del ministro Diego Simpertigue por parte del Senado cerró este lunes un ciclo inédito en la historia reciente del Poder Judicial chileno.

En un lapso de poco más de dos años, tres jueces del máximo tribunal del país han sido removidos mediante acusaciones constitucionales, un hecho que evidencia la profundidad de la crisis que atraviesa la judicatura tras los escándalos de probidad y conflictos de interés destapados desde el caso Audio.

Las caídas sucesivas de Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue no solo han remecido a la Corte Suprema, sino que también ha tensionado la relación entre el Congreso y el Poder Judicial, tras la utilización de las acusaciones constitucionales que han removido e inhabilitado a los magistrados.

Diego Simpertigue y la “trama bielorrusa”

Este lunes, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro Diego Simpertigue, imputándole notable abandono de deberes en el marco de la denominada trama bielorrusa, vinculada a litigios entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec.

Bastó la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo para consumar la destitución. El primer capítulo, referido a la falta de probidad, abstención e imparcialidad en el conflicto que terminó con un pago de $12 mil millones de pesos de la estatal a la empresa privada, fue aprobado de forma unánime, con 43 votos a favor.

Pese a que el segundo capítulo se rechazó, el siguiente, ligado al caso Fundamenta, fue respaldado por la mayoría de la Cámara Alta.

Con ello, Simpertigue quedó destituido de su cargo y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

En la antesala de la votación, el magistrado pidió clemencia a los senadores: “Pido que hagan justicia conmigo”. Su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, acusó que el proceso estaba “viciado”.

El libelo apuntó a sus vínculos con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, formalizados en la causa bielorrusa, y a conflictos de interés en nombramientos notariales, además de un controvertido fallo en favor de esos mismos abogados en el caso Fundamenta, tras el cual el juez viajó con ellos en un crucero por el Mediterráneo.

Diego Simpertigue, durante la votación de la AC en el Senado.

Sergio Muñoz: el triunfo para la oposición

Antes de Simpertigue, el golpe más duro al máximo tribunal fue la destitución del ministro Sergio Muñoz, concretada el 16 de octubre de 2024.

Integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema y considerado por años el juez más influyente del país, Muñoz fue removido tras una votación estrecha y profundamente dividida en el Senado.

El primer capítulo de la acusación -relativo a un eventual uso de información privilegiada en beneficio de su hija, también jueza, para la compra de un departamento vinculado a un proyecto inmobiliario en litigio- fue aprobado por 27 votos a favor y 21 en contra.

El segundo, que le reprochaba no haber denunciado que su hija ejercía funciones desde Italia, fue aprobado por apenas 25 votos.

La destitución de Muñoz fue leída en la oposición como un triunfo político contra el activismo judicial, mientras que sectores del oficialismo la calificaron como un atentado a la independencia del Poder Judicial, pese a reconocer cuestionamientos a su actuación.

Sergio Muñoz en el Congreso. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Ángela Vivanco y las redes de influencia de Hermosilla

La tercera ministra suprema destituida fue Ángela Vivanco, cuyo caso está estrechamente ligado al escándalo de los mensajes del abogado Luis Hermosilla, revelados tras la incautación de su teléfono en el caso Audio.

Aunque Vivanco ya había sido removida previamente por el pleno de la Corte Suprema, el Senado aprobó igualmente la acusación constitucional en su contra también el 16 octubre de 2024, lo que implicó además la sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Ambos capítulos del libelo fueron aprobados por 47 votos a favor. El primero apuntó a conductas que afectaron gravemente su imparcialidad, producto de contactos indebidos con Hermosilla en causas específicas. El segundo cuestionó injerencias indebidas en procesos de nombramientos judiciales.

Desde Chile Vamos, impulsores de la acusación, se sostuvo que las revelaciones del medio Ciper sobre los vínculos entre Vivanco y Hermosilla configuraban un caso grave de abandono de deberes.

La Corte Suprema, por su parte, ya había suspendido a la ministra y abierto un cuaderno de remoción antes de la votación parlamentaria.

Angela Vivanco, ministra de la corte renuncia a la vocería de la corte suprema JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Una crisis inédita en el Poder Judicial

Con la salida de Simpertigue, ya son cinco los jueces que han dejado el Poder Judicial en los últimos dos años, tres de ellos ministros de la Corte Suprema.

A Vivanco, Muñoz y Simpertigue se suman la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, destituida disciplinariamente, y Antonio Ulloa, también removido vía acusación constitucional.

La seguidilla de destituciones ha abierto un debate de fondo sobre probidad, control político e independencia judicial, dejando en evidencia una fractura profunda en una de las instituciones clave del Estado y marcando un antes y un después en la historia reciente de la Corte Suprema.