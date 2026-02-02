Vuelve el transporte público al paseo Bandera: podrán transitar solo buses de Red Movilidad

Por ocho años el paseo Bandera en pleno centro de Santiago estuvo cerrado para los vehículos, siendo un camino peatonal, donde también ciclistas, patinadores y skaters podían transitar. Sin embargo, esos días quedarán atrás, porque este lunes comienzan las obras que permitirán que el transporte público vuelva a la histórica calle capitalina.

En 2013 la entonces deteriorada calle Bandera cerró sus accesos debido a la construcción de la Línea 3 del Metro. Las obras duraron cerca de cuatro años y en diciembre de 2017 la calle volvía a ser habilitada, pero esta vez con una renovada imagen, llena de colores y obras de arte. El otrora alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, celebró que el sector buscaba “devolver a los ciudadanos un espacio en que puedan sentir y vivir la ciudad”.

De acuerdo a mediciones de Ciudad Emergente y la Universidad Católica, en agosto 2025 circulaban cerca de 11 mil personas en el eje Bandera en un día laboral. Esa cifra ahora se vería aumentada con la habilitación para el transporte público.

Paseo-Bandera-3-ok-1.jpg la-tercera

En un punto de prensa, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el director regional del Serviu, Roberto Acosta Kerum, anunciaron el inicio de los trabajos que permitirán el tránsito exclusivo de buses Red Movilidad.

“Vamos a darle a este eje de Bandera un rol semi-peatonal, en que vamos a permitir también el paso de buses de los servicios 201, 301, 306, el 264 nocturno también, con una frecuencia moderada baja, y al mismo tiempo una velocidad de máximo 30 kilómetros por hora, de modo de poder permitir que todo lo que se ha ganado en este eje de espacios para peatones se pueda mantener en una sana convivencia también con buses”, sostuvo.

Muñoz destacó el avance en los buses del sistema RED, asegurando que hoy tienen “mucho mejor estándar, son buses eléctricos la mayoría, y al mismo tiempo con muy buen nivel de servicio para los usuarios”.

Según explican las autoridades, esta modificación permitirá unir los sectores sur y norte de la capital, a través del transporte público, acortando los tiempos de traslado. De acuerdo a las proyecciones del MTT, se alcanzarían reducciones de viaje de entre 52% a 58% en horas punta.

En ese marco, el ministro aseguró que este eje “se construyó justamente para darle conectividad al sector sur y sector norte de la Alameda (…). Este es el único paso que lo permite".

“En ese sentido es natural que dentro de los esfuerzos por peatonalizar este eje tenga también esa doble vocación de incorporar el tránsito de buses, que es fundamental para que decenas de miles de personas, de una forma cotidiana, puedan encontrar una buena conectividad”, indicó.

Con una inversión cercana a los $1.249 millones, las obras contemplan también la habilitación de una arteria semi peatonal, terrazas comerciales y mobiliario urbano que compatibilizarán el tránsito de las personas, espacios para terrazas y mobiliario urbano con la operación de buses.

Tunel del Paseo Bandera la-tercera

El alcalde Desbordes aseguró que con estas modificaciones “el paseo peatonal va a mejorar. Vamos a recuperar este eje que en términos peatonales está solo desde Alameda hasta Compañía” .

En ese sentido, adelantó que presentará un “proyecto este año para nivelar calzada, la acera, la vereda con la calle. Vamos a trabajar este año con fondos municipales para recuperar el mobiliario que está muy deteriorado, para recuperar el arbolado, para arreglar esta vía, para transformar esto en un boulevard al aire libre”.

Tránsito se habilitará el segundo semestre del 2026

Según informaron desde el MTT los trabajos estarán a cargo de la empresa Bitumix S.A. y se realizarán en dos tramos: el primero, entre Alonso de Ovalle y Catedral, y el segundo entre Catedral y General Mackenna, éste último iniciará el 16 de febrero.

En total, las obras se extenderán por 140 días, por lo que debería habilitarse el tránsito para buses del sistema Red en el segundo semestre de este 2026.

Los trabajos no contemplan desvíos, considerando que actualmente no transitan vehículos por el sector. No obstante, desde el ministerio precisaron que cuando se realicen los trabajos en el punto Bandera-San Pablo, se contemplan desvíos de buses del sistema Red que transitan por dicho tramo.