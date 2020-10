Zúñiga por declaración de ex funcionaria de Epidemiología que acusa que les pidieron alterar información: “Conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, yo nunca lo vi”

Esta mañana, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió en Radio Duna acerca de la grave situación que enfrenta la Región de Magallanes con su gran aumento de casos de coronavirus y también acerca de las declaraciones de la ex funcionaria de Epidemiología, Andrea Albagli Iruretagoyena, quien declaró como testigo el 30 de septiembre pasado en la investigación de la fiscalía por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia.

En cuanto a este último punto, y según la declaración de Albagli, el 24 de abril fue el día que se le pidió alterar la base de datos, ya que ese día la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich: “Cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar”, sostuvo.

Sobre esta declaración, Zúñiga indicó que no conocía a Albagli y los antecedentes que manejaba para hacer tal declaración.

“Desconozco a esta persona, no sé quien es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona”, indicó, agregando que era un área que no le correspondía.

“No sé qué antecedentes tendrá para respaldar su aseveración, pero no puedo opinar de un departamento que no depende de mi directamente y que no tengo antecedentes de que eso haya ocurrido”, agregó.

“Conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado, que cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia para poder entregar los datos de una manera oportuna”.

Región de Magallanes

En cuanto a la situación de Magallanes, la cual el día de ayer registró 324 nuevos casos - superando incluso a la RM - y 1.600 casos activos, siendo la zona del país que mantiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, el subsecretario Zúñiga expresó que se encuentran estudiando todas las posibles causas de por qué este gran brote se mantiene. Hace cuatro semanas que las cifras de nuevos contagios no disminuyen, indicó.

“Cuesta poder tener una afirmación de cuál es la principal causa de este aumento de casos(...) Acá hay una serie de hipótesis y lo que estamos haciendo como autoridad es aplicar medidas para cada una de ellas”, sostuvo.

Además, agrega, este fenómeno podría replicarse en otras zonas del país - pues actualmente se están viendo segundas olas en varias partes de Europa - por tanto tienen que mantenerse preparados.

“Es muy preocupante que lo que ocurre en Magallanes se pueda replicar en otras ciudades de nuestro país, y esto esta ocurriendo en Italia, en España, en Erancia. Estamos viendo unas segundas olas en otros países, y tal como esta ocurriendo en la primera oportunidad, Magallanes fue una de las primeras ciudades de nuestro país que tuvo una primera ola aproximadamente el 20 de abril, muy cerca de lo que también ocurrió en Europa, y posteriormente en Europa se volvió a replicar y esto mismo esta sucediendo en Magallanes”, explicó.

Frente a esto, sostuvo Zúñiga, están preparando a toda la red asistencial para que responda en el caso de que pueda ocurrir una segunda ola en otras zonas.

“Si pudiésemos prevenir eso, esta toda la intención en hacerlo, pero también hay que reconocer que de este virus todavía se desconoce muchísimo, no es un virus respiratorio normal que aparece en mayo, que tiene su peak durante el mes de junio y desaparece a fines de agosto”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de establecer una comisión especial para que investigue lo que sucede en Magallanes como lo sugirió Espacio Público, Zúñiga indica que es una idea “muy razonable”, y que desde el Minsal y el equipo de Epidemiología están estudiando la situación de la región para poder entregar más antecedentes de lo que podría estar causando este nivel de contagio.

“Lo que nosotros tenemos que estar preparados es también, además de tener una comisión, es preparar la red asistencial, y en eses sentido nosotros tenemos todos los ventiladores entregados en los hospitales, ya no es necesario estar trasladando de un lugar a otro, pero sí estar preparados para que un corto periodo de tiempo - si es que se llega a presentar un aumento de casos - nosotros podamos restablecer el máximo de camas con ventilación mecánica en cada uno de los establecimientos de salud de nuestro país".