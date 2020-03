8M 2020. Acciones por la igualdad de género

El 2020 es un año decisivo para las mujeres y niñas de Chile y todo el mundo. Se cumplen 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 estados, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Este Plan de acción ha guiado el accionar de gobiernos y organizaciones para eliminar las barreras sistemáticas que han impedido a las mujeres y las niñas el pleno ejercicio de sus derechos y empoderamiento de sus vidas.

Este vigesimoquinto aniversario constituye la oportunidad para reforzar las acciones de la plataforma, evaluar sus avances y definir estrategias para sacar adelante los desafíos y temas pendientes. Es también una buena ocasión para asegurar la incorporación de este plan de acción en otros compromisos mundiales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, que han relevado el compromiso con la igualdad de género, señalando que “el desarrollo sólo será sostenible si sus beneficios favorecen por igual a mujeres y hombres”.

En los últimos años, el arduo trabajo de organizaciones feministas y de mujeres se ha visto reforzado y ha adquirido un impulso a través de la voz de miles de mujeres en el mundo que han dicho basta a la violencia y el abuso sexual. Movimientos como Me Too, “Ni una menos” y hoy el colectivo Las Tesis en Chile y replicado globalmente, han hecho eco a una problemática que a pesar de los avances legislativos y de políticas públicas requiere aún de avances que promuevan una cultura de igualdad sólida y estable que no se vea amenazada ni resistida en contextos de crisis.

Para llevar adelante este desafío, es imprescindible que la agenda de género sea llevada adelante por mujeres de distintas generaciones. ONU Mujeres se ha comprometido con esta causa, impulsando la campaña “Generación igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, promoviendo una agenda transformadora en materia de violencia de género; de justicia y derechos en el ámbito económico; autonomía física y derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva; promoción de la acción feminista a favor de la justicia climática; avanzar en la tecnología e innovación para la igualdad de género, y fortalecer el movimiento y liderazgo feminista, Este 2020, a 25 años de Beijing y con miles de voces ciudadanas que se expresan en la calles y también con el compromiso de los países de América Latina y El Caribe plasmados en el “Compromiso de Santiago”, las mujeres seguiremos para que la promesa de la igualdad sea una realidad.

En Chile, los desafíos -reconociendo los avances- no son distintos a los de la región y el mundo. Sin embargo, a raíz del contexto político y social que el país vive desde octubre de 2019, hay temas urgentes. Celebramos la promulgación de la Ley Gabriela, sin embargo no olvidamos que la violencia contra las mujeres sigue estando presente en distintas esferas y que en contextos de crisis ésta se exacerba, por tanto aún esta problemática sigue siendo prioridad en la agenda.

Otro tema de carácter inmediato es la participación de las mujeres en todos los espacios de representación política. La reciente aprobación de la paridad en el órgano constituyente permite que este importante proceso pueda validarse en toda su dimensión gracias a la participación activa de las mujeres en su diversidad. En este sentido, uno de los grandes desafíos del país para este año será continuar avanzando hacia la paridad, la que debe estar garantizada en todos los espacios de toma de decisiones y representación política, como ejemplo de participación amplia, incluyente y empoderadora.

En definitiva, la participación de las mujeres de manera paritaria en el Chile actual es urgente, necesaria y tarea de todas y todos a 25 años de Beijing, que nos pone en nuestras manos la oportunidad de ser la generación igualdad.