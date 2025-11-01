Buen Bocado Shawarma: Sabor en la vereda

Comer en la calle sin caer en la ilegalidad es casi imposible en Santiago (y en Chile). Las contadas excepciones son algunos food trucks que funcionan con autorización municipal y que hasta dan boleta, además de algunos tradicionales puestos de sándwiches o papas fritas ubicados en sectores populares de la ciudad y que no me queda claro si tienen algún acuerdo con la autoridad o simplemente funcionan a la mala sin que nadie les diga nada. Y claro, como no tengo alma de policía, no seré yo quien venga a denunciar estos improvisados expendios de comida que -en algunos casos- están bastante bien.

Ante este desabrido panorama, desde hace algún tiempo ha surgido un tipo de locales que funcionan casi como un puesto de comida callejera pero que lo hacen legalmente en recintos muy pequeños y donde los clientes deben comer apoyados en una barra, de pie o simplemente en la vereda. La oferta de este tipo es cada vez mayor y va desde sándwichs a papas fritas, pasando por pastas y también pizzas.

Justamente este es el formato de Buen Bocado Shawarma, un pequeñísimo local ubicado en la calle Merced, en pleno Barrio Lastarria, y que hace un par de días me salvó cuando tenía poco tiempo para almorzar y no muchas ganas de gastar demasiado dinero en ese propósito.

Así las cosas, tras revisar la pizarra con su oferta que se muestra en la vereda, entré y ordené un shawarma de carne ($8.600) y un té frío ($1.400). Como había bastante gente en ese momento, decidí salir del local y desde afuera mirar -mientras me refrescaba con el té- cómo cortaban las lonjas de carne desde el asador vertical y las iban poniendo luego dentro de un pan árabe junto a algo de tomate picado, hojas de lechuga, pepinillos y cebolla más una salsa de ajo. Una vez que estuvo todo listo entré por mi pedido y me instalé afuera a comer.

La carne estaba blanda y bien aliñada, al igual que la cebolla, por lo que los vegetales venían muy bien para refrescar un poco cada bocado, sobre todo pensando en la salsa de ajo, que también tenía su potencia. En boca la mezcla de caliente y frío más el suave picor de las especias se sentía muy bien. Además, el shawarma era de buen tamaño, por lo que para un almuerzo rápido y liviano estaba perfecto.

Mientras las leyes no cambien y a las autoridades no les quede otra que perseguir a la comida callejera, estos pequeños boliches aparecen como la alternativa legal para que oficinistas, estudiantes, turistas y público en general puedan comer de manera segura y rica, sin gastar demasiado. En todo caso, en Buen Bocado Shawarma, más allá del poco espacio lo cierto que la comida está bien buena. Y al final, eso es lo único que importa.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $10.000

DIRECCIÓN: Merced 295, teléfono 977138580, Santiago.

HORARIO: Lunes a jueves 13 a 21 hrs. Viernes a domingo 13 a 22 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver