Columna de Paula Escobar: Socialismo Democrático al diván

El tremendo autogol que el Socialismo Democrático parece estar ad portas de cometer no tiene explicación ni desde la lógica ni la conveniencia, ni menos desde lo ideológico. Sólo queda la hipótesis freudiana -algo así como una pulsión autodestructiva inconsciente- para poder entender la idea que ha agarrado vuelo de ir con una candidatura PS además de la de la exministra Carolina Tohá.

No resiste análisis desde el punto de vista de las ideas: ¿Cuál sería la diferencia entre Tohá y la carta que se ha planteado, Paulina Vodanovic? Carolina Tohá es de las más fieles representantes del ethos y las ideas de ese sector; para muchos, la mejor de su generación. No solo ha sido parte, sino que ha sido protagonista de su historia. Luchó contra la dictadura, fue laguista desde la primera hora, también ha sido cercana a la expresidenta Bachelet (fue su ministra). Y hoy, en tiempos post Concertación y post Nueva Mayoría, ha sido de quienes han hecho esfuerzos por actualizar el ideario de la centroizquierda. Ha encarnado la búsqueda de convergencia con la amplitud del progresismo, pero no desde una confusión de la identidad de cada cual. De hecho, ha sido muy clara en decir que por la postura del exalcalde Jadue sobre la dictadura venezolana le parece muy complejo ir juntos a una primaria. Tohá ha buscado puntos en común que permitan generar mayorías, y enfrentar a los adversarios políticos comunes de la centroizquierda y la izquierda. Como ministra del Interior de Boric, llamada después de la enorme derrota del 4S, logró la confianza presidencial y tuvo el tesón de poner cara a un cargo nada cómodo. Tuvo una gestión con errores, pero fue seria; tiene una trayectoria y experiencia indesmentibles. Como diputada, alcaldesa, ministra, conoce el Estado, sus límites, sus posibilidades. En un mundo incierto, amenazante, ofrecer candidaturas con trayectoria sólida es clave, y lo mismo puede decirse de la exalcaldesa Matthei.

El torpedeo del PS no resiste análisis tampoco desde la óptica de la conveniencia: aunque Tohá no marque demasiado en las encuestas, es la que marca más, pese a que aún solo cuenta con el apoyo de su partido, el PPD.

Si no es por las ideas, la capacidad o la conveniencia, ¿por qué, entonces, el PS hoy parece tan tentado a rendirse a la pulsión de matar su candidatura y, a la vez, pulverizar la posibilidad de que el SD gane la primaria, e incluso arriesgar seriamente a que la segunda vuelta sea entre las derechas?

Esto de actuar autodestructivamente, por lo demás, ya ha pasado: pasó cuando al expresidente Ricardo Lagos lo “bajaron” para poner en vez a Alejandro Guillier. La figura, la trayectoria, las propuestas y reflexiones de Lagos para el futuro y para su sector, esenciales como eran, quedaron relegadas y archivadas. Fondeadas y ninguneadas por unos puntos en las encuestas, que por cierto luego se desvanecieron. Al Frente Amplio se le achaca, con razón, que querían “matar al padre”, pues le dieron duro a la centroizquierda concertacionista, siendo Lagos la más prominente figura paternal centroizquierdista donde proyectaron otrora su crítica. Pero el PS tendría que reconocer que ellos “mataron al padre”, también, cuando eligieron a Guillier. Y mientras con el Presidente Boric la relación con la ex Concertación y sus cracks ha entrado a una nueva etapa, es insólito que desde el mismo PS quieran aportillar a quien, además de sus propios logros, antes descritos, es “la” prominente heredera política del expresidente.

Mientras Trump esta semana desde el jardín de rosas de la Casa Blanca destrozaba -o al menos, hacía un serio intento por- el comercio mundial tal como lo conocemos, en vez de pensar y comunicar cómo se enfrenta esto, y cómo conectar con un electorado atraído por el manual del trumpismo, el PS estaba en estado de confusión total. Por una parte, aplastado por la destitución de una de sus figuras más emblemáticas, la senadora Isabel Allende. Shock que canalizaron criticando a las ministras del Tribunal Constitucional de la órbita frenteamplista que votaron por su destitución, siendo que ellas cumplieron con su deber al proceder de acuerdo al derecho y la Constitución, y no de acuerdo a los intereses de quien las nombró. Y, a la vez, viendo quién podría ir por el lado de Tohá, en negación respecto de las consecuencias de ir divididos en la primaria. Todo este baile de máscaras, además, ya está dañando a la candidatura de Tohá, y no solo a ella, sino al Socialismo Democrático en general, a esa idea, a esa marca, que no muestra disciplina ni consistencia.

Puede ser que desde la política partidaria del PS haya otros elementos que expliquen esta desconcertante conducta. Pero desde fuera lo que se ve es esta otra película: una en que la lógica de acumular poder (poder chico, poder grande) se superpone a la lógica de fortalecer un liderazgo que sepa y conteste lo crucial: para qué el Socialismo Democrático quiere acumular ese poder.