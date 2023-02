Columna de Winston Alburquenque: Incendios y cambio climático. Chile como víctima y solución

De ser una fértil provincia como decía Alonso de Ercilla, hoy llevamos años de sequía, registros de altas temperaturas nunca vistos, el centro sur de nuestro país azotado por incendios forestales y sectores declarados zonas de catástrofe en donde se restringen libertades y requisan bienes. Las profecías de los científicos “agoreros” que proclamaban sequía e incendios por el cambio climático inexorablemente se están cumpliendo. Lo que vemos no es el guion de una distópica película de ciencia ficción, es la lamentable realidad actual.

En el otro extremo del planeta, en Estados Unidos, algunos congresistas piden a la Casa Blanca que se declare al cobre como mineral crítico. Esta lista incluye los metales necesarios para la electromovilidad y la transición energética (en donde ya está el litio), y sobre los cuales hay riego de que, por problemas en su producción o distribución, se afecte a “su seguridad doméstica y nacional”.

En otras palabras, mientras Chile sufre los estragos del cambio climático, Estados Unidos ya está tomando las medidas para que esto no les ocurra. Lo peor, que gran parte de la solución la tiene la propia víctima.

Volvamos un poco atrás en esta película. En el siglo XX, en una economía basada en la energía a combustión, los países más importantes eran los que producían petróleo y gas como Rusia y los países árabes. En el siglo XXI, frente a la amenaza que resultó cierta del cambio climático, se necesita terminar con los gases de efecto invernadero, para lo cual se debe transitar a la electromovilidad, en donde los motores a combustión serán reemplazados por la energía eléctrica. Para esto, minerales que antes eran secundarios, en el futuro serán esenciales, entre ellos, el litio y el cobre.

Sigamos con nuestro aterrador filme. Según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático por su geografía.

Pero, atención, no todo no está perdido, dentro de este apocalíptico escenario, nace una esperanza: Chile tiene las mayores reservas de cobre y de litio en salmuera del mundo. Sí, leyó bien. Las mismas sustancias que Estados Unidos busca que sean declaradas como críticas para protegerse de la escasez en su cruzada en contra de los efectos del cambio climático están en abundancia en Chile. Además, tenemos una industria madura que no solo conoce sus reservas sino que también sabe cómo explotarlas.

Es este el momento en que los ojos del planeta se clavan en un pequeño país del fin del mundo y olvidado durante el siglo XX, y Tal como nacen los héroes insospechados de las películas, en que en un repentino momento salen del anonimato a cambiar el destino de la historia, Chile podría transformarse en un protagonista de esta “electrizante” novela.

Eso sí, los poderes de este improvisado héroe dependen de elementos muy humanos. Como dijo Aristóteles, deben pasar de la potencia al acto. No solo basta con tener las reservas y disponer de ellas de una manera muy parecida a como se ha hecho durante el siglo XX. Debemos dar los pasos que nos faltan: el fomento sustentable de esta producción, el buscar mayores reservorios de minerales, incentivar políticas para agregar valor agregado a lo que ya se extrae e invitar a nuevos actores tanto privados como estatales. De nosotros depende pasar de víctimas a héroe.

Continuará….

Por Winston Alburquenque, profesor UC de Derecho de los Recursos Naturales