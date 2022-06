SEÑOR DIRECTOR:

Los últimos días se ha dado una discusión entre Daniel Matamala y Franco Basso respecto a una frase dicha por este último: “el rechazo se dispara entre quienes han leído el borrador”.

En su libro Superforecasting: The Art and Science of Prediction, Phillip Tetlock nos dice que el uso de un lenguaje vago da mayor margen de maniobra en el caso de equivocarse, ya que puede interpretarse de forma diferente basado en los sesgos propios y no en los hechos. ¿Cuánto “se dispara”? ¿Un 5%, 100%, o un 200%? ¿Se dispara con respecto a qué? ¿Otro grupo o una medición anterior?

Para evitar esto, Tetlock recomienda traducir la vaguedad del lenguaje a números, y así lo hace Franco en una posterior carta al director: aclara que él usa base 100 para comparar la submuestra “La ha leído completamente” con el “Total población” y con “Solo ha leído algunos artículos”, dando un aumento de 6,2% y 8,2%, respectivamente.

Decir “aumenta en un 8,2%” es más específico que decir “se dispara”. Decir “si comparamos entre quienes la han leído completamente y quienes han leído solo algunos artículos” es más claro que decir “entre quienes han leído el borrador”. Quienes trabajamos con datos tenemos la responsabilidad de evitar el lenguaje vago y comunicar las cifras lo más claramente posible para prevenir interpretaciones erróneas y malentendidos.

Fernando Becerra

Científico de datos