SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Congreso: menos dieta y más rendición de cuentas

Daniel GrimaldiPor 
Daniel Grimaldi
PABLO OVALLE

La suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados el miércoles 15 de octubre por la inasistencia de 103 parlamentarios es inaceptable y escandalosa. Más aún si la sanción equivale apenas al 2% de la dieta, unos 146 mil pesos. Esta situación resulta insultante y solo profundiza el deterioro de las instituciones políticas, justo en plena campaña electoral.

Un diputado en Chile recibe una dieta mensual cercana a los 7 millones 300 mil pesos - sin contar asignaciones de funcionamiento-, equivalente a 13,7 sueldos mínimos. En Europa, el promedio es de 3,2 sueldos mínimos, y en países como Suecia, España o Grecia, el ingreso neto de sus parlamentarios es menor que el de los chilenos. Incluso las dietas de Dinamarca, Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido superan apenas en un millón de pesos las de nuestros legisladores, siendo que en promedio el PIB de estos países es cuatro veces mayor al de Chile (10 veces en el caso del Reino Unido).

La distancia con el sueldo mínimo es abismal y genera un cuerpo de representantes con un estándar de vida muy distinto al de la mayoría de los ciudadanos, siendo que casi todos se declaran “cercanos a la gente”. Se les remunera como ministros, aunque sus responsabilidades y competencias son menores. No se justifica, y comparado con países más ricos, resulta desproporcionado para el nivel de ingresos de Chile. Este no es un mal exclusivo del país: en América Latina existe una tendencia a remuneraciones parlamentarias excesivas, lo que se condice con la mala imagen del Congreso ante la ciudadanía. No es un consuelo, sino un llamado de atención. Si no se corrige, un liderazgo autoritario podría encontrar terreno fértil para suprimir el Parlamento sin mayor oposición social.

Tres medidas son urgentes. Primero, retomar la discusión sobre el ajuste de las dietas parlamentarias, y convertirla en un tema central de la campaña, donde los candidatos se pronuncien y comprometan públicamente. Segundo, establecer sanciones efectivas para las inasistencias. No es razonable que faltar a una sesión donde se discuten y votan leyes “cueste” 146 mil pesos. La multa debe ser realmente disuasiva. Y tercero, imponer una rendición de cuentas obligatoria para los candidatos a la reelección: cada pieza gráfica —afiche, panfleto o paloma— debería dedicar al menos un tercio del espacio a informar su porcentaje de asistencia, proyectos presentados e indicaciones ingresadas.

Más del 70% de los diputados busca la reelección y poco se escucha sobre su compromiso con la mejora del trabajo legislativo. Es hora de corregir esta anomalía y revitalizar nuestro Congreso con representantes preparados, con una dieta razonable y, sobre todo, con una relación transparente y exigente frente a la ciudadanía. Solo así podremos avanzar, reconstruir la confianza pública y fortalecer una democracia que demanda responsabilidad y rendición de cuentas a sus representantes.

Más sobre:OpiniónDaniel GrimaldiCámara de DiputadosInasistenciaElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Macron promete recuperar las joyas robadas del museo del Louvre y que los responsables “serán llevados ante la justicia”

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

En prisión preventiva queda presunto autor de homicidio de adulto mayor de 78 años en Puerto Aysén

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país
Chile

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026
Negocios

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

En vivo: Argentina y Marruecos disputan la gran final del Mundial Sub 20 Chile 2025
El Deportivo

En vivo: Argentina y Marruecos disputan la gran final del Mundial Sub 20 Chile 2025

Los elogios de Gianni Infantino en su paso por Chile: “Este Mundial ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos”

Expupilo de Manuel Pellegrini en el Real Madrid, hospitalizado por un derrame cerebral

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”
Mundo

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Macron promete recuperar las joyas robadas del museo del Louvre y que los responsables “serán llevados ante la justicia”

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca