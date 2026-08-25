SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Constitucionalismo y masas

    Yanira ZúñigaPor 
    Yanira Zúñiga
    18 AGOSTO 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD, MARTIN ARRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Imagine que, debido a una epidemia repentina, los habitantes de un pueblo se convierten en rinocerontes y que el único que no sucumbe a tan curiosa mutación no es un individuo ejemplar, sino un sujeto taciturno, alcohólico y deprimido. Ese es el argumento de Rinoceronte (1959), una pieza teatral, escrita por Eugène Ionesco, sobre el avance de los totalitarismos en Europa y una alegoría de los mecanismos de propagación del contagio ideológico. La “rinoceritis” no es otra cosa que una infección vehiculada por emociones comunes (miedo, conveniencia, indiferencia o resignación), las cuales, si son exacerbadas, empujan a muchas personas (gente común y “gente de bien”) hacia la deshumanización, ajena y propia. La obra muestra cómo esas emociones son instrumentalizadas para promover el enfrentamiento social y reemplazar el imperio de la razón por la ley de la selva.

    Rinoceronte es, sin duda, una pieza moralmente perturbadora. Pero, también porta un mensaje de esperanza. Bérenger –su protagonista– escapa al contagio porque decide resistir el instinto gregario, y reivindicar la razón y la libertad.

    Escuchando los discursos en defensa de la reforma constitucional de seguridad, presentada por el gobierno, recordé esa obra. Sus promotores justifican la suspensión o afectación radical de derechos fundamentales (libertades, garantías de debido proceso y derechos sociales), con el pretexto de preservar el modo de vida de los chilenos. Hablan de una especie de sujetos liminares, no inscritos en ninguna estructura sociopolítica, que no sea de orden delictual. Su inclusión en listados (de organizaciones criminales o terroristas) pareciera ser, entonces, más que una medida operativa; cumple el rol de un estigma que habilita al Estado a tratarlos como si fueran “no personas” o “no chilenos”. En esos discursos, el mandato popular es frecuentemente evocado como una carta de triunfo. Un gobierno que dice actuar en nombre del pueblo estaría dotado, por ese solo hecho, de facultades proscritas en cualquier democracia liberal que se precie. Martín Arrau lo puso así: “preguntémosle a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, que tengan más medios para combatir”.

    Pero, así no funciona el constitucionalismo. Sus reglas exigen justificar la legitimidad (racionalidad) de las limitaciones a derechos, no importa su titular, requieren explicar su idoneidad para resolver problemas concretos, mostrar que no hay vías alternativas igualmente eficaces, y que la ecuación elegida equilibra adecuadamente costos y beneficios sociales.

    Como Bérenger, conviene recordar el fundamento de esas reglas: “Tenemos una filosofía que los animales no tienen, un sistema de valores irreemplazable. ¡Siglos de civilización humana lo construyeron!”. Eliminar derechos allana los caminos, como cuando se elimina las piedras de un pavimento. Pero cuando llueve, sin esas superficies de agarre, todos podemos resbalar y caer.

    Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile

    Más sobre:democraciaReforma constitucionalSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    Cómo mantener la autonomía, la funcionalidad y el bienestar a lo largo de los años

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Lo más leído

    1.
    Lo que callan las Humanidades y las Ciencias Sociales

    Lo que callan las Humanidades y las Ciencias Sociales

    2.
    Políticas urbanas más allá de los gobiernos

    Políticas urbanas más allá de los gobiernos

    3.
    El Pacífico Sur Oriental: diversificando alianzas para Chile

    El Pacífico Sur Oriental: diversificando alianzas para Chile

    4.
    Si no estás en la mesa, estás en el menú

    Si no estás en la mesa, estás en el menú

    5.
    El espejismo verde: cannabis medicinal, la ley que no controla y la ciencia que no confirma

    El espejismo verde: cannabis medicinal, la ley que no controla y la ciencia que no confirma

    6.
    El trabajo en tiempos de máquinas

    El trabajo en tiempos de máquinas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios
    Chile

    Contraloría detecta $796 mil millones en cuentas inactivas de organismos públicos y municipios

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    Alvarado tras reunión con Araya (PPD): “La reforma de seguridad requiere mejoras”

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto
    Negocios

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu
    El Deportivo

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?
    Mundo

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón