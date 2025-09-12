Cotizaciones y empleo
SEÑOR DIRECTOR:
La presidenta del Banco Central ha señalado que existe un vínculo entre la menor creación de empleo, el alza del salario mínimo y la reducción de jornada laboral. Añado que el alza en cotizaciones previsionales con cargo al empleador, también afectará negativamente el empleo formal.
Estos efectos son evidentes, aunque el Presidente Boric discrepe.
Paul Fontaine B.
