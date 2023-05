Democracia de espectadores o ciudadanos

SEÑOR DIRECTOR:

Una de las grandes incógnitas de las elecciones de hoy será el debut de la inscripción automática y voto obligatorio. La medida aprobada a fines del año pasado busca revertir uno de los problemas estructurales de nuestra democracia: la caída de la participación. Entre las causas una nos obliga a sincerar el creciente rol espectatorial de la política.

La ciudadanía en la actualidad está mostrando una función pasiva. Los ciudadanos –escribe Michel Walzer– serían espectadores que se limitan solo a votar, cuando lo hacen. Observamos que los ciudadanos en la mayoría de las llamadas democracias liberales son cada vez más espectadores pasivos que actores que participan activamente de las decisiones públicas.

Jeffrey Green en su libro The Eyes Of The People plantea que la mayor parte de los ciudadanos durante la mayor parte del tiempo no son decisores que se relacionan con la política con sus voces, sino espectadores que se relacionan con la política a través de sus ojos. Asistiríamos así a la evolución de la “democracia de la lengua” a la “democracia ocular” en la que la política se desarrolla ante los ojos de la gente. El ciudadano ocular se relacionaría con la política primariamente como espectador. Es la actual crisis de la política la que está generando dos efectos. Una democracia de espectadores y una política espectáculo. Al final del día el sujeto deliberativo que pensamos que domina la política, es decir, el ciudadano, se está convirtiendo en observador de un nuevo espectáculo social: la telepolítica. ¿Cómo revertirlo? No hay atajos. Se requiere más participación e involucramiento en las decisiones y responsabilización con los resultados. Esperemos que los datos de participación de esta noche empiecen a dejar definitivamente atrás al espectador y recuperemos a los ciudadanos.

Marco Moreno Pérez, académico Escuela de Gobierno Universidad Central