SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Docentes fuera del sistema: una alternativa para gestionar el déficit

Santiago MontielPor 
Santiago Montiel

La drástica caída en la tasa de natalidad plantea una serie de preguntas difíciles para el sistema educativo chileno. Una de ellas es cuántos docentes necesitaremos en el futuro.

Es un hecho que hoy el ejercicio de la docencia es extremadamente complejo. Primero, la crisis de autoridad, que no necesariamente se acota a la docencia, ciertamente la afecta negativamente. Segundo, la prevalencia de ausentismo docente ayuda a explicar el contraste entre los 15 estudiantes por profesor que se calculan en base a los datos Mineduc, y la experiencia diaria de los profesores que enfrentan una sala con 40 estudiantes o más. Tercero, si bien las condiciones laborales han mejorado, aún son insuficientes. No se respetan las horas no lectivas: hoy, en promedio, cada docente imparte ochos horas de clase semanales adicionales a las que le corresponden. Cuarto, sólo 1 de cada 6 docentes percibe que la sociedad en su conjunto valora su profesión (TALIS, 2024).

Estas condiciones laborales adversas ayudan a explicar por qué hoy existe un grupo de 22.949 docentes menores de 40 años que han dejado las aulas (Horizontal, 2025). Esto es especialmente grave en los docentes novatos, pues un 76% desertó antes de los cinco años de ejercicio profesional. En la misma línea, Elige Educar (2022) encuentra que un 21,1% de los docentes deja el aula en su primer año de ejercicio.

¿Qué hacer para frenar esto? En primer lugar, abrir una discusión para proteger y preservar a los docentes que hoy están en el aula. Partir por reformar el sistema de mentorías a docentes jóvenes para aumentar su cobertura y mejorar su implementación, pues sabemos que es una política pública que contribuye a disminuir la deserción. Pero también debemos revisar las condiciones laborales de los docentes: salario, horas de clases, flexibilidad laboral, progresión en la carrera y valoración social. Sólo de este modo una persona de alto rendimiento académico y atributos personales destacados elegirá dedicarse a la pedagogía en lugar de elegir otra profesión.

Mientras tanto, se proyecta que la población en edad escolar caerá un 17% en los próximos 25 años, esto es medio millón de estudiantes menos. Y, desde 2003 a la fecha, la cantidad de docentes en el sistema se ha duplicado (+98%). En suma, y simplificando para poder entender órdenes de magnitud, tenemos 2,5 millones de habitantes y 170 mil docentes, aproximadamente 15 estudiantes por docente. A pesar de esto, y debido a las diferencias entre especialidades y cursos, se estima que hoy existe un déficit de 9.880 docentes, un número gestionable a la luz de los casi 23 mil docentes jóvenes fuera del sistema.

No hay espacio para bajar los requisitos de ingreso a pedagogía. Un primer paso para mejorar su valoración social es establecer que nuestros docentes deben ser estudiantes destacados. No parece recomendable bajar los puntajes de ingreso de 626 a 502, como señala el proyecto de Ley que avanza en el Congreso. Esto equivale a bajar de un promedio NEM 5,7 a 5,3. Para avanzar en valoración, no podemos retroceder en selectividad.

Por Santiago Montiel Zecchetto, Horizontal

Más sobre:PedagogiaDocentesEducación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Firma estadounidense de vehículos eléctricos, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

Gremio minero nacido de Sonami endurece el tono y baraja acciones judiciales por ley de biodiversidad y áreas protegidas

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”
Chile

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

PDI y Fiscalía detienen a seis sujetos que se dedicaban a secuestros extorsivos: realizaron dos en menos de una semana

El mito de la fuga de capitales
Negocios

El mito de la fuga de capitales

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Ariel López, histórico granate: “Lanús es el favorito ante la U; es un equipo al que todos respetan”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro
Mundo

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales