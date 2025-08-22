SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Dos son compañía, pero ocho son multitud

Rodrigo ArellanoPor 
Rodrigo Arellano
Foto: Aton

En muchas situaciones de la vida utilizamos la frase “dos son compañía y tres son multitud”. Quienes recordamos con nostalgia los 80, recordaremos la serie de televisión protagonizada por John Ritter, Suzanne Sommers y Joyce Dewitt que en su traducción al español se titulaba como parte de la frase. El significado de esta alude a la dificultad de las relaciones en razón del número de personas que participan de ella. Entre más actores más difícil es ordenarse, más complejo llegar a acuerdos o más difícil tener que elegir entre uno de ellos. Esto último es precisamente lo que ocurre hoy, en el caso chileno, cuando nos referimos a los candidatos presidenciales que potencialmente estarán en la papeleta el próximo 16 de noviembre. Aún resta la ratificación del Servel. Esta multitud no es precisamente una buena señal que demuestre vitalidad democrática, más bien es el síntoma más visible de un sistema político que no goza de buena salud.

Además, a los ocho candidatos debemos agregar los más de 680 que intentaron —sin éxito— juntar las firmas necesarias. Es como si el país entero hubiera decidido que la solución a la crisis de representación fuera que cada ciudadano se represente a sí mismo. Una paradoja perfecta: mientras más opciones hay, menos representados se sienten los ciudadanos.

La cantidad excesiva de candidaturas presidenciales debilita nuestras democracias. Contrario a la intuición popular, más opciones no significan mejor democracia. La evidencia comparada demuestra que las elecciones con pocos candidatos competitivos fortalecen tanto la calidad democrática como la gobernabilidad posterior.

El primer problema de la multiplicidad es cognitivo. Cuando los votantes enfrentan más de cuatro opciones, la calidad de su decisión se deteriora dramáticamente. No es un problema de educación: es neurología pura. Nuestro cerebro simplemente no puede procesar eficientemente múltiples propuestas complejas. El resultado es previsible: los electores recurren a atajos superficiales —carisma, apellido, color partidario— abandonando el análisis programático. ¿Les suena familiar?

La fragmentación excesiva produce además ganadores débiles. Presidentes electos con menos del 30% en primera vuelta, sin mandato claro ni coaliciones potentes. La legitimidad erosionada desde el origen se traduce en parálisis gubernamental y legislativa. Existe una gran correlación entre votar por un candidato presidencial y los candidatos al Congreso que lo apoyan.

Con menos opciones el debate se profundiza. Los medios pueden contrastar propuestas detalladamente. Los ciudadanos pueden evaluar trayectorias y equipos. Los candidatos deben explicar, no solo prometer. La polarización, paradójicamente, disminuye: sin espacio para nichos extremos, los candidatos convergen hacia el centro, donde se ubica el votante mediano que decide elecciones.

La historia electoral exitosa, desde el bipartidismo estadounidense hasta las convergencias europeas post-guerra, muestra estabilidad democrática cuando los votantes eligen entre alternativas claras, no entre un menú interminable de opciones que fragmentan el mandato popular. Esta es la razón de las primarias presidenciales. Presentar a los electores opciones más reducidas para hacer de la campaña presidencial un espacio real de discusión y oferta seria.

Cuando las urnas se abran y los votos se cuenten, descubriremos la verdad: que en política, como en la vida, dos son compañía y ocho son multitud.

Por Rodrigo Arellano, vicedecano Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo

Más sobre:EleccionesCandidaturasDemocracia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

3.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”
Chile

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores
Negocios

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”
El Deportivo

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad
Mundo

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo