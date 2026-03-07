SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    DTF St. Louis: no es otro thriller americano

    Los nueve capítulos de esta serie de HBO Max diseccionan ese momento incómodo, en que la estabilidad se parece al estancamiento, y cualquier desvío puede desatar el caos. Después del huracán, las cosas rara vez vuelven a su lugar. Y eso también es parte del pronóstico. Esperamos atentos al próximo ciclón.

    Paula FrederickPor 
    Paula Frederick
    DTF St. Louis: no es otro thriller americano

    Ya era hora de que llegara un ciclón. Entre tanto producto hecho a medida y fórmulas probadas, la serialidad necesitaba un golpe de aire fresco. Algo indefinible, sorprendente, que atrape desde el primer minuto aunque no tengamos del todo claro qué estamos viendo ni cómo explicarlo. Una serie que haga malabares con los géneros, que se disfrace de thriller, se transforme en comedia negra con tintes de drama y luego vuelva a su carril inicial. Como espectadores, a veces sí se agradece el desconcierto. Esa sensación de perplejidad y frescura, que recuerda la carta de presentación de un conocido streaming: “No es TV. Es HBO”.

    Con nombre indescifrable y un elenco de lujo, DTF St. Louis aparece sin fanfarria en HBO Max, hasta que el algoritmo nos concede el favor de descubrirla. Todo parte con una dupla protagónica improbable, que no sabíamos cuánto necesitábamos: Jason Bateman y David Harbour. Un cruce entre la impavidez del Marty Byrde de Ozark y la incomodidad existencial del Jim Hopper de Stranger things, que encaja con naturalidad. En este choque de universos, Bateman interpreta a Clark Forrest, meteorólogo de la estación televisiva WTGK de St. Louis, mientras Harbour encarna a Floyd Smernitch, un excéntrico intérprete de lenguaje de señas. Su amistad se inicia en la cobertura en vivo de un ciclón, y se afiata cuando ambos se inscriben en DTF St. Louis, una aplicación de citas dirigida a personas casadas e insatisfechas con su vida sexual. Basta que la mujer de Floyd, Carol (Linda Cardellini), entre en escena, para romper totalmente el equilibrio. El vínculo se transformará en un triángulo amoroso, que rápidamente se volverá huracán.

    Entre casas impolutas y decorados simétricos, siempre atravesados por un leve desenfoque en la imagen, la serie sigue el desconcierto de dos hombres de mediana edad, que se debaten entre la inercia de sus vidas convencionales y sus lados B: esas líneas paralelas que los hacen excéntricos, que incluso los alienan de la sociedad, pero que al mismo tiempo los mantienen vivos. El interés compartido por lo prohibido, la ilegalidad y la infidelidad, los une de manera irreversible. Es una fuerza centrífuga que, inevitablemente, empuja a la colisión.

    Por supuesto, también hay un asesinato. Y entonces aparece Richard Jenkins, en el rol del detective Homer: taciturno, perspicaz y bonachón en lo profundo. Es difícil de explicar, pero su presencia es un lugar seguro. Como si fuera una figura paterna cinematográfica, que con gesto arisco pero mirada piadosa, nos dice lo que tenemos que escuchar. En medio de la investigación, cuando todo es desconcierto e incógnitas, Homer deja una frase suspendida: “No deberías levantarte más temprano para ser tú mismo. Debería ser algo de todos los días”. Richard, toda la razón.

    Como buena serie ciclón, DTF St. Louis nos empuja a hacernos preguntas incómodas. Si el amor es solo amor o necesita algo más para sostenerse. Si el sexo puede existir aislado de otras emociones que lo alimenten. Si la amistad solo se construye en la transparencia absoluta o, por el contrario, necesita de secretos ocultos para mantenerse a flote. Y, tomando las palabras del querido Jenkins, si es factible ser uno mismo con total libertad, o si puede implicar el fin de la vida en sociedad.

    Los nueve capítulos de DTF St. Louis diseccionan ese momento incómodo, en que la estabilidad se parece al estancamiento, y cualquier desvío puede desatar el caos. Después del huracán, las cosas rara vez vuelven a su lugar. Y eso también es parte del pronóstico. Esperamos atentos al próximo ciclón.

    Más sobre:DTF St. LouisHBOHBO MaxSeriesSeries cultoStreamingLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Fiscalía envía requerimiento a EE.UU. para interrogar a Maduro por crimen de Ronald Ojeda

    Gloria Ana Chevesich y casos de corrupción en el Poder Judicial: “La crisis nos golpeó, fue brutal”

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    Quiebre con La Moneda: el diseño que Kast definió con su círculo más cercano

    Lo más leído

    1.
    Los restos del día (en Boricton Hall)

    Los restos del día (en Boricton Hall)

    2.
    El peón que se creyó alfil

    El peón que se creyó alfil

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”
    Chile

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Fiscalía envía requerimiento a EE.UU. para interrogar a Maduro por crimen de Ronald Ojeda

    Gloria Ana Chevesich y casos de corrupción en el Poder Judicial: “La crisis nos golpeó, fue brutal”

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”
    Tendencias

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia
    El Deportivo

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”
    Cultura y entretención

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente
    Mundo

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Ucrania: El arte y la cultura se vuelven resistencia en tiempos de guerra

    EE.UU. confirma “más de 3.000 objetivos” alcanzados en la primera semana de la operación Furia Épica contra Irán

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana