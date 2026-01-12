El principal antídoto contra la pobreza es el trabajo

Los resultados de la Casen 2024 muestran una caída de la pobreza por ingresos. Es una buena noticia, especialmente tras años complejos marcados por pandemia, inflación y bajo crecimiento. Sin embargo, una lectura responsable de estas cifras exige ir más allá del titular y examinar cómo se está logrando esta reducción y qué tan sostenible es en el tiempo. La propia encuesta permite identificar al menos tres hechos que merecen atención.

Primero, el estancamiento del ingreso laboral. Entre 2017 y 2024, el ingreso laboral promedio de los hogares pasó de $1.205.382 a $1.259.980 (pesos de noviembre de 2024). Esto equivale a un aumento acumulado de solo 4,4% en siete años, cerca de 0,6% real anual. En términos concretos, el ingreso laboral del hogar aumentó alrededor de $54.600 mensuales en siete años, lo que equivale a $7.800 por año. En la práctica, el ingreso que los hogares obtienen del trabajo prácticamente no ha crecido, lo que es preocupante porque el trabajo ha sido históricamente el principal mecanismo de integración social y reducción sostenible de la pobreza.

Segundo, una reducción de la pobreza frágil y crecientemente apoyada en subsidios. En el mismo período en que el ingreso laboral se estanca, los subsidios monetarios promedio por hogar más que se duplican, pasando de alrededor de $40 mil mensuales en 2017 a cerca de $85 mil en 2024, un aumento superior al 110% real. Este fenómeno no se limita a los hogares de menores ingresos. Incluso en el decil X (10% más rico), los subsidios aumentan un 25% en el mismo período. Esto refleja una expansión transversal de las transferencias del Estado y una creciente dependencia de recursos fiscales.

Cuando la pobreza disminuye principalmente vía subsidios y no mediante ingresos laborales, y ello ocurre en un escenario de déficit fiscal persistente y deuda pública creciente, el resultado es una transferencia intergeneracional encubierta. Se mejora la situación actual, pero se trasladan los costos hacia el futuro.

Tercero, la pobreza sigue estando estrechamente ligada al empleo al interior del hogar. Los microdatos de la Casen 2024 muestran una relación contundente: en hogares sin ocupados, cerca del 40% se encuentra en pobreza por ingresos. Con un ocupado, la cifra cae a alrededor de 19%. Con dos ocupados, baja a cerca de 6%, y con tres o más ocupados, la pobreza prácticamente desaparece. El principal seguro contra la pobreza sigue siendo el trabajo.

Este resultado muestra que ningún diseño de transferencias logra, de manera permanente, el efecto que tiene el empleo sobre la autonomía económica de los hogares. Los subsidios amortiguan, pero no reemplazan al trabajo.

Nada de esto cuestiona el rol del Estado. En contextos adversos, las transferencias cumplen una función estabilizadora esencial. El punto es que una reducción de la pobreza basada crecientemente en subsidios, con ingresos laborales estancados y bajo dinamismo del empleo, incrementa la dependencia del Estado y debilita el papel del trabajo como eje de cohesión social.

Este diagnóstico es aún más relevante si se considera que Chile acumula 36 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8% y que, pese a la caída promedio de la pobreza, regiones como La Araucanía, Maule o Ñuble mantienen tasas muy por sobre el promedio nacional. Un mercado laboral débil limita el crecimiento de los ingresos, reduce la formalidad y restringe las oportunidades de movilidad social.

La Casen 2024 deja claro que la política social puede amortiguar la pobreza cuando el empleo no alcanza, pero no reemplazarlo sin consecuencias. Como escribió Bob Dylan en “Blowin’ in the Wind”, las respuestas para derrotar la pobreza llevan años flotando frente a nosotros. Sin trabajo, la pobreza no se resuelve: se posterga y se financia con deuda.

*El autor de la columna es profesor titular de la UC