El rol de los municipios y el gobierno de emergencia de Kast

En momentos en que la preocupación por la seguridad ciudadana está en el centro del debate público y más allá de las cifras, los municipios han demostrado ser una pieza clave en la construcción de barrios más seguros. Los gobiernos locales, liderados por nosotros, los alcaldes, entendemos que la seguridad no se construye desde una mesa central, sino desde la interacción constante con los vecinos. Esta implementación de estrategias preventivas ha marcado una diferencia tangible en la calidad de vida de la comunidad.

Hoy enfrentamos un desafío mayor, porque tenemos que recuperar el terreno perdido ante el narcotráfico y sicariato. Para ello, requerimos una Fuerza de Tarea donde todas las instituciones persigamos un mismo fin bajo una política gubernamental que sume a quienes conocemos el territorio: los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Por ello, el próximo gobierno de José Antonio Kast representa una oportunidad para enfrentar con sentido de urgencia la mayor crisis de seguridad de nuestra historia.

La nueva gobernanza requiere una gestión colaborativa entre la seguridad pública, privada y municipal, porque hacer más de lo mismo no cambiará nada. Los municipios somos la primera línea de respuesta y el nivel del Estado más cercano a la ciudadanía. Aunque no tenemos atribuciones policiales, estamos dispuestos a reforzar la prevención y los patrullajes mixtos con Carabineros.

Los municipios tienen mucho que decir en un gobierno de emergencia. Y como Asociación Chilena de Municipalidades nos ponemos a disposición para cooperar activamente desde nuestra expertise territorial en la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Seguridad Municipal una vez que entre en vigencia y su reglamento sea aprobado por la Contraloría. Queremos aportar a una propuesta que permita operacionalizar la ley, garantizando que los ciudadanos vean cambios efectivos al contar con una seguridad municipal capaz de hacer prevención con respaldo jurídico, reglas claras y elementos de protección personal.

El 2026 presenta muchos desafíos, pero el principal para todos los alcaldes y alcaldesas es que sus vecinos puedan caminar sin miedo por las calles de cualquier comuna de Chile.

Por Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipios.