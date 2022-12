Emplazamiento de desaladoras

SEÑOR DIRECTOR:

A pesar de tener más de 8.000 kilómetros de costa, un estudio relevado durante la semana por La Tercera concluye que solo el 4,5% del espacio de la zona norte y centro norte del país es “idóneo” para la construcción de plantas desaladoras, según factores clave establecidos por expertos internacionales.

En efecto, no hay duda que bahías y playas son escasas, pero dicha escasez no permite más que concluir la impostergable necesidad de establecer un ordenamiento territorial que resuelva la prelación entre diversas actividades industriales como la desalinización, la pesca, el cabotaje y el turismo. Afirmar, no obstante, que una industria está limitada a los estrechos márgenes de lo “óptimo” es soslayar que el ingenio humano y la innovación tecnológica han permitido expandir la acción humana mucho más allá de las limitantes geográficas, por lo que huelga corregir que todo proyecto que haya sido evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) y cuente con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) está emplazado en un lugar técnicamente apropiado.

Rafael Palacios

Vicepresidente ejecutivo

Asociación Chilena de Desalinización