SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Entre Washington y Beijing

    Cristián ValdiviesoPor 
    Cristián Valdivieso
    Entre Washington y Beijing

    El mundo cambió. Y la sociedad parece empezar a internalizar lo que eso significa.

    La reactivación de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos, la extracción de Maduro, el debilitamiento de los organismos multilaterales y la creciente tensión entre Washington y Beijing no son solo episodios internacionales. Son señales de un sistema geopolítico que se reconfigura.

    Una encuesta reciente de Criteria sugiere una paradoja reveladora. Mientras una mayoría sostiene que los conflictos entre países deberían resolverse a través del derecho internacional, una proporción aún mayor cree que la ONU tiene pocas o nulas capacidades para prevenir o regular disputas. La ciudadanía parece confiar cada vez menos en el orden internacional, pero no quiere vivir sin reglas. Algo similar a lo que ocurre con la democracia: la preferimos, pero dudamos de su eficacia.

    Más que cinismo, lo que se advierte es realismo. El rechazo a intervenciones extranjeras forzadas sigue siendo mayoritario y no predomina una voluntad de alineamiento automático con Estados Unidos frente a sus acciones unilaterales. Lo que parece haberse debilitado no es la preferencia por las reglas, sino la convicción de que sigan cumpliendo su función.

    Si la presión internacional se intensifica y el país se ve crecientemente forzado a optar entre las dos grandes potencias, la ambivalencia social podría volverse más evidente. Hoy una parte prioriza la relación comercial con China, otra el vínculo político con Estados Unidos y un grupo relevante simplemente no opta. Chile sabe que su prosperidad depende en buena medida de China pero que su historia estratégica y militar ha estado vinculada a Estados Unidos. Elegir no es inocuo.

    A esa ambivalencia se suma otro dato inquietante. Una mayoría percibe al país vulnerable frente al vacío normativo que dejan las potencias cuando las reglas pierden fuerza. Hay conciencia de que el mundo se vuelve más áspero y temor a quedar expuestos en él.

    En ese contexto, el próximo gobierno no solo enfrentará la presión externa de un Estados Unidos que vuelve a delimitar su zona de influencia, sino también una opinión pública que desconfía tanto de la ingenuidad multilateral como del alineamiento ideológico.

    Kast asumirá en un país menos iluso respecto del sistema internacional, pero que tampoco parece dispuesto a resignarse a la ley del más fuerte ni a sacrificar oportunidades comerciales por gestos simbólicos. La encuesta refleja esa tensión persistente: menor confianza en la capacidad del multilateralismo y, al mismo tiempo, conciencia del costo que para Chile tendría su desaparición.

    Administrar esa ambivalencia será una tarea central. Porque en un escenario de rivalidad creciente entre grandes potencias, cualquier alineamiento -real o retórico- podría tener un costo interno. Más que escoger entre Washington o Beijing, el nuevo gobierno deberá demostrar que puede resguardar intereses nacionales en un mundo menos regulado y con la doctrina Monroe respirándole en la nuca.

    Por Cristián Valdivieso, director de Criteria

    Más sobre:Estados Unidos,WashingtonBeijingChina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    “Hay que actualizar la normativa”: Chile Transporte advierte falencias de seguridad y fiscalización tras explosión de camión en Renca

    Tras 17 horas de labores: autopista donde fue explosión de camión recupera parcialmente el tránsito

    Lo más leído

    1.
    El subsecretario que llega con un flanco abierto

    El subsecretario que llega con un flanco abierto

    2.
    El común denominador del PC

    El común denominador del PC

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad
    Chile

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS
    Negocios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga

    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin
    Cultura y entretención

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder