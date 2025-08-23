SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Fin (e inicio) de ciclo en Bolivia

Sergio Molina Por 
Sergio Molina
Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia. Foto: REUTERS.

El voto castigo, el deseo de cambio y la urgencia de enfrentar una crisis económica sin tregua resumen el ciclo que termina en Bolivia. Más que la victoria de la derecha, lo que dejó el 17 de agosto fue la derrota estrepitosa de la izquierda y el ocaso del fenómeno político más influyente del siglo XXI: el masismo. Lo que comenzó con luces terminó, tras dos décadas en el poder, en inmovilismo, incapacidad y corrupción. Filas para conseguir gasolina, subsidios insostenibles y un Estado hipertrofiado sentenciaron el modelo. La población no sólo quería resolver la crisis económica: exigía un cambio frente al nepotismo y la desidia. Y Evo Morales, incapaz de conjurar su angurria de poder, arrastró al MAS a su implosión.

En un resultado que sorprendió a todas las encuestas, el senador Rodrigo Paz, acompañado por el excapitán de policía Edman Lara, ganó la primera vuelta presidencial. Lara fue una de las claves: un outsider histriónico, conocido por sus denuncias de corrupción, encarnó el voto castigo y el deseo de cambio.

El 35% de los votos (indecisos, nulos y blancos) —probablemente antiguos votantes del MAS— terminó inclinándose por un senador enérgico, exalcalde de provincia y heredero de una familia política tradicional. Al mismo tiempo, la derecha más ideológica se ordenó tras un viejo líder de los 90, ultraliberal y promotor de la receta que gana espacio en la región, desplazando al eterno candidato Samuel Doria Medina. La apuesta de Andrónico Rodríguez, debilitado por los ataques de Morales pero a la vez atrapado bajo su sombra, no logró despegar y sepultó a la izquierda.

Con la segunda vuelta en el horizonte, Rodrigo Paz ya recibió el apoyo de Doria Medina y se enfrentará a la experiencia de Jorge “Tuto” Quiroga. Los programas ya marcan diferencias: Paz con su “Agenda 50/50”, enfocada en descentralización y consensos; Quiroga con un plan de “salvataje” vía FMI, terapia de shock y propuestas disruptivas como la “Propiedad Popular”.

En dos meses Bolivia no solo elegirá Presidente: definirá cómo arranca su nuevo ciclo. Sea quien sea, lo que viene serán meses intensos y convulsos.

Por Sergio Molina Monasterios, doctor en Estudios Americanos. Analista político boliviano-chileno, especialista en la relación bilateral.

Más sobre:EleccionesLT SábadoElecciones en BoliviaSegunda vuelta en BoliviaRodrigo PazTuto QuirogaEvo MoralesMASMasismopolítica bolivianaSergio Molina Monasterios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Es tiempo de partir

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

5.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso
Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tras temporal de lluvias y nieve, la zona central espera tener su día más frío del año

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda
Negocios

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Es tiempo de partir

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile
Tendencias

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”
El Deportivo

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”

Los dramáticos testimonios de tres hinchas de la U presentes en Avellaneda: “Fue una masacre, no había seguridad”

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta
Mundo

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta

Maduro y el Cartel de los Soles, el nuevo objetivo de Trump

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo