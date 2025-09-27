SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Gennaro’s: Sin nostalgia

Álvaro Peralta SáinzPor 
Álvaro Peralta Sáinz

La semana pasada iba manejando junto a mi hijo, que estaba de vacaciones, cuando sin darme cuenta estaba justo frente al Gennaro’s, un local al que fácilmente había ido por última vez a mediados de los 90. De noche, claro. Como ya eran pasadas las dos de la tarde, teníamos hambre y había espacio para estacionar, decidimos parar y entrar.

El local estaba vacío, salvo por una mesa donde jugaban unos niños que daba la impresión eran familiares del dueño. En la puerta el único mozo fumaba mientras conversaba con la gente que pasaba caminando. Nosotros nos ubicamos junto a una ventana y rápidamente llegó el mozo con las cartas. Apenas revisamos y simplemente pedimos. Mal que mal, en una fuente de soda uno tiene claro lo que pide. Nuestra orden fue un Chacarero ($9.200), un Barros Luco ($8.900) y dos bebidas ($2.500 cada una).

Los líquidos llegaron de inmediato y mientras esperábamos los sándwichs aproveché de mirar el interior del Gennaro’s que, salvo por la televisión de pantalla plana, lucía igual que en mi última visita 30 años atrás. Mesas de cubierta lavable y encima las servilletas y los envases de mostaza, kétchup y mostaza. A lo lejos una barra con botellas de vino corriente y algunas de destilados clásicos. El wurlitzer y la tele apagados. Pareciera que todo estaba listo para la noche, cuando -me contaron- se repleta este lugar.

Tras la observación llegaron los sándwichs. El Barros Luco venía en una frica clásica bien sabrosa y resistente, ideal para aguantar el viejo truco de las fuentes de soda -para ampliar el margen de ganancia- de poner más queso que carne. Esta última a ratos denotaba cierta tensión. Aún así, el sándwich se dejaba comer. ¿El chacarero? En el mismo buen pan, con la misma carne algo porfiada y con bastante tomate y ají verde. Pero… los porotos verdes, no muchos, eran de esos que venden congelados. Para peor, los habían hervido hasta que perdieron forma y color. Es cierto, descrito así el chacarero no se torna particularmente apetitoso. Sin embargo, el conjunto funcionaba bien. Y mejor aún con una buena dosis de esa exquisita mostaza amarillo flúor que suele haber en este tipo de locales.

Hace unos días escuchaba en un podcast a la psicoanalista Constanza Michelson hablando sobre la nostalgia, que de alguna manera puede llegar a convertirse en un vicio, decía. Y claro. Un vicio que lo hace a uno ver las cosas como pasadas por un tamiz que deja todo perfecto. Bueno, mi visita al Gennaro’s fue sin nostalgia. Aún así, fue un grato momento. Y de paso, recordé cómo realmente eran las fuentes de soda que frecuentaba en los 90. Ni más ni menos, sin idealizaciones.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $23.100

DIRECCIÓN: Pedro Lautaro Ferrer 3181, teléfono 222043485, Providencia.

HORARIO: Lunes a sábado 13:30 a medianoche.

ESTACIONAMIENTO: Afuera del local (pocos).

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Más sobre:Don TintoLT SábadoGennaro’sFuentes de sodaFuente de sodaGastronomíaSandwichChacareroChurrascoPizzeríaBarros LucoGennaros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

3.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Minvu confirma que ya fue adjudicada licitación para desalojo y demolición de toma en terreno de familia Correa

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó
Chile

Alergias primaverales: guía clínica de un fenómeno que se adelantó

Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

Indagan doble homicidio en La Pintana: cuerpos fueron hallados en plena vía pública

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo
El Deportivo

Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo

La mascota Armin se presenta en Curicó y activa la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista

Fernando Ortiz revela un profundo diálogo con Arturo Vidal: “Él sabe lo que realmiento quiero”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales
Mundo

EE.UU.: Pam Bondi refuerza protección de agentes del ICE y ordena acelerar expulsión de inmigrantes ilegales

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo