SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gobernar también es escuchar

    Alejandra SepúlvedaPor 
    Alejandra Sepúlveda
    KARIN POZO

    A cuatro meses de iniciado el gobierno, Chile enfrenta una paradoja conocida. Mientras el Ejecutivo insiste en hablar el lenguaje de la urgencia, una parte creciente del país parece exigir algo más básico: ser escuchada y que las decisiones sean comprensibles, discutibles y legítimas para quienes asumirán sus costos.

    En este punto, la obra de Jürgen Habermas ofrece una clave útil. Su democracia deliberativa no propone una política lenta ni paralizada por el consenso, sino una donde las decisiones se fortalecen al someterse al intercambio de razones y donde la autoridad se consolida al persuadir, y también, al rectificar e incorporar argumentos de fuera de su propio sector.

    El contexto lo amerita. El PIB cayó 0,5% en el primer trimestre -su mayor retroceso desde 2009-; el Imacec bajó 0,9% interanual; el desempleo llegó a 9,4% entre marzo y mayo, siendo peor entre mujeres (10,5%) y jóvenes (24,6%), mientras el empleo informal crece (27%) y el Banco Central reduce la proyección de crecimiento entre 1% y 1,75%.

    Frente a este escenario, reactivar la economía es indispensable. El problema aparece cuando una agenda presentada como técnicamente inevitable, deja poco espacio para conversar e incorporar observaciones de otros actores.

    La discusión sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional lo ilustra. Alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos cuestionaron propuestas como la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años por su impacto en el Fondo Común Municipal, un pilar del financiamiento de la salud primaria, la seguridad comunal, la ayuda social y otros servicios esenciales. Es importante escuchar, porque en una democracia deliberativa quien formula objeciones fundadas y propone caminos, no obstaculiza la acción pública, más bien contribuye a mejorarla.

    Sin embargo, con demasiada frecuencia la política ordena el debate entre leales y obstruccionistas. Esta lógica simplista debilita la legitimidad de las decisiones. Como advertía Habermas, en vez de silenciar discrepancias, las instituciones se fortalecen cuando son capaces de procesarlas y, si es necesario, modificar sus propias propuestas.

    La mesa político-técnica convocada por la presidenta del Senado, con participación de distintas bancadas y del ministro de Hacienda, puede ser una señal distinta. Su éxito dependerá de la disposición real a que los buenos argumentos influyan en el resultado.

    El deterioro de la confianza de hoy no responde solo a los malos indicadores económicos, sino también a la forma en que se ejerce el poder. Y en este punto la ciudadanía tiene una perspectiva distinta. En la última encuesta CEP de junio, un 66% de la población prefiere que los políticos privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder en sus posiciones.

    Asumir la fragilidad del momento exige mayor diálogo y fortalecer la legitimidad de las reformas. Porque gobernar también es escuchar, sometiendo el mandato democrático a una sociedad plural, donde la autoridad se fortalece cuando demuestra capacidad de corregir y representar con amplitud.

    Por Alejandra Sepúlveda, Gta. Proyecto Integridad Electoral y Género (RLAC) IDEA Internacional

    Más sobre:HabermasPolíticaProyecto de ReconstrucciónAutoridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado

    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Fiscal regional de Atacama investigará accidente de tránsito que protagonizó Ángel Valencia en Providencia

    Lo más leído

    1.
    Delincuencia juvenil: actuar con razón

    Delincuencia juvenil: actuar con razón

    2.
    La ola naranja latinoamericana: Voto de castigo y giro a la derecha

    La ola naranja latinoamericana: Voto de castigo y giro a la derecha

    3.
    Me quedo con Vozinha

    Me quedo con Vozinha

    4.
    Gobernar el Estado para responder a la gente

    Gobernar el Estado para responder a la gente

    5.
    Densificación en torno a corredores de transporte

    Densificación en torno a corredores de transporte

    6.
    Legislar con la evidencia, no contra ella

    Legislar con la evidencia, no contra ella

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado
    Chile

    Continúa tensión en el PS: Vodanovic y Cicardini protagonizan intenso cara a cara en la Sala del Senado

    Fiscal regional de Atacama investigará accidente de tránsito que protagonizó Ángel Valencia en Providencia

    Mal estado de techumbre, ductos e instalaciones sanitarias: los desafíos que presentó Poduje en Plan de Emergencia Habitacional

    Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile
    Negocios

    Los argumentos de los gremios del salmón y la madera para ser excluidos del arancel de castigo de EE.UU. contra Chile

    Latam Airlines anuncia un nuevo plan de recompra de acciones

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Chile Rugby inaugura las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial M20 de Santiago

    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan
    Mundo

    Argentina: Condenan a exjefe naval por hundimiento del submarino ARA San Juan

    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
    Paula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras