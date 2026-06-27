Heladas: invierno Niño, no lineal

Estamos en fase Niño, condición que suele aumentar la probabilidad de lluvias en la zona central y centro-sur de Chile. Sin embargo, que haya Niño no significa que llueva de inmediato ni de manera continua. Durante la primera parte de la temporada han intervenido otros factores, como la Oscilación Antártica, bloqueos y dorsales subtropicales, que pueden desviar o debilitar los sistemas frontales. Por eso, aunque el océano entregue una señal favorable, la lluvia depende de la circulación semana a semana.

La segunda mitad del invierno aparece con mayores probabilidades de ser lluviosa, especialmente entre julio y agosto. Esto puede aliviar parte del déficit hídrico, pero también traer eventos concentrados, con isoterma cero más alta de lo normal. En algunos episodios podría llover donde antes nevaba, aumentando la escorrentía y reduciendo la nieve que sostiene caudales de verano.

En este escenario, las heladas no desaparecen. Incluso pueden volverse más engañosas. Un invierno Niño tiende a ser más templado en promedio, pero después del paso de un frente, si el cielo se despeja, baja el viento y el suelo queda húmedo, la pérdida nocturna de calor puede generar heladas radiativas intensas en valles interiores y sectores bajos. La combinación de tardes templadas y amaneceres fríos es riesgosa para cultivos sensibles.

El mayor cuidado debe ponerse hacia fines de invierno e inicios de primavera. Si el frío invernal se interrumpe con episodios cálidos, algunas especies pueden adelantar brotación o floración y quedar más expuestas a heladas tardías. Esto es crítico para frutales, vides, hortalizas tempranas y praderas.

La recomendación es prepararse para un invierno irregular: revisar sistemas de control de heladas, mantener monitoreo predial, evitar manejos que adelanten demasiado el desarrollo y seguir pronósticos de corto plazo. No necesariamente será un invierno extremadamente frío, pero sí uno con extremos capaces de causar daño.

Por Paula Santibáñez, investigadora Centro Agrimed Universidad de Chile.