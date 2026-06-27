La Alameda, columna vertebral de todos

Que un Congreso tan dividido como el norteamericano aprobara esta semana, por márgenes abrumadores, la ley de vivienda más relevante en casi 40 años enseña algo que cruza fronteras. Un problema urbano se vuelve bien público cuando su impacto cotidiano es innegable y alguien decide convertir esa urgencia en acuerdo. Los consensos de este tipo no caen del cielo; se construyen.

La Alameda es uno de nuestros desafíos actuales. Más que una avenida, es la columna vertebral de Santiago, por ella transitan más de dos millones de personas cada día y se enhebran vivienda, empleo, servicios y espacio público. La remodelación de su bandejón central —ocho kilómetros, 19 mil millones de pesos y más áreas verdes— apunta a recuperar para el peatón el principal eje de la capital. Si en algo podríamos coincidir es en la importancia de una Alameda renovada y cuidada.

Y, sin embargo, sobre esa misma avenida la red para pedalear estaría a medio camino. Suspendido su tercer tramo, la Conaset advierte que la discontinuidad reduce el servicio y aumenta el riesgo en las comunas más vulnerables y con muchos ciclistas. Celebramos recuperar el bandejón para caminar y dejamos inconclusa la ciclovía para los mismos barrios.

Pero una infraestructura social vale por su integralidad, no por la suma de sus segmentos. Cabe preguntarse cómo debería ser la Alameda del futuro, no solo cómo terminarla, sino cómo imaginar un eje más inteligente y resiliente. Francia vivió el día más caluroso de su historia, con ciudades hechas parrillas. El cambio climático no se enfrenta con el botón del frío, sino repensando calles, sombras, agua y vegetación; Barcelona, al replantear su política urbana, logró cinco grados menos en sus calles que París. La nueva Alameda, con sus árboles y áreas verdes, apunta en esa dirección, pero deberá ser un corredor que enfríe, conecte y proteja. Le pertenece a toda la ciudad y debe anticiparse al clima que heredarán quienes vengan.

Por Roberto Moris, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Esc. de Arquitectura, U. Católica.