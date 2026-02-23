SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La amabilidad como virtud pública

    Álvaro PezoaPor 
    Álvaro Pezoa
    La amabilidad como virtud pública Foto: Andres Perez Andres Perez

    En tiempos de crispación, redes sociales incendiadas, rudeza frecuente en el trato ciudadano y desconfianza generalizada, hablar de amabilidad puede parecer ingenuo. Sin embargo, pocas virtudes son tan decisivas para la vida buena en sociedad como esta disposición básica a tratar al otro con consideración, respeto y afecto.

    La palabra amabilidad proviene del latín amabilis, “digno de amor”, derivado de amare, amar. Por lo mismo, no indica una simple formalidad ni un gesto superficial, sino una actitud profunda que reconoce en el otro a alguien esencialmente valioso. Es un hábito que afirma, en lo cotidiano, que convivir importa.

    Sus sinónimos enriquecen el sentido señalado. Afabilidad alude al trato accesible y cercano; cordialidad, del latín cor (corazón), remite a una relación que nace del interior; cortesía, vinculada a la vida de la corte, sugiere urbanidad y respeto en el espacio común. Todas estas palabras apuntan a una misma convicción: la convivencia requiere formas y gestos que hagan posible el reconocimiento personal mutuo.

    No se trata de una intuición moderna. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, describía la afabilidad como una virtud del justo medio: ni adulación servil ni rudeza agresiva, sino equilibrio en el trato. Para él, la vida en comunidad exigía disposiciones que hicieran agradable y estable la coexistencia. Cicerón, por su parte, subrayaba la benevolentia y la humanitas como fundamentos de la república: sin benevolencia y civilidad, la vida pública se degrada.

    Chile atraviesa un momento en que la amabilidad parece retroceder. La descalificación fácil ha reemplazado al argumento; la sospecha, al diálogo; la confrontación y, hasta la agresividad, al desacuerdo respetuoso. Esta falta generalizada de gentileza -lamentable debilidad moral en la comunidad nacional actual- erosiona la cohesión social más que cualquier diferencia ideológica.

    Recuperar la amabilidad no implica negar conflictos ni suavizar ficticiamente debates. Significa asumir que la dignidad del otro no es negociable. Una sociedad puede sostener desacuerdos profundos, pero difícilmente puede prosperar si normaliza la hostilidad permanente. En este contexto, resulta imperioso el empeño de todos por revitalizar la afabilidad en el ámbito público, al tiempo que es estimable que iniciativas ciudadanas busquen resituar este buen hábito en la conversación pública. Aunque todavía de impacto acotado, en este campo destaca la “cruzada” impulsada por la Fundación Mr. MAU, que ha desplegado una campaña proamabilidad que apunta precisamente a generar una mudanza cultural recordando que el bienestar colectivo no depende solo de grandes reformas, sino también de gestos diarios que fortalecen la confianza y la cohesión.

    Las transformaciones importantes comienzan por hábitos pequeños. La amabilidad no es fragilidad, menos un adorno; es una forma concreta de justicia en lo cotidiano. Y, tal vez, en el Chile actual, sea un cambio necesario de la mayor urgencia.

    Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes

    Más sobre:amabilidadbenevolenciacivilidadcohesión social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    Lo más leído

    1.
    ¿Colonia o República?

    ¿Colonia o República?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Aumentan a 10 los fallecidos producto de explosión de camión de gas en Renca: hay siete personas en riesgo vital
    Chile

    Aumentan a 10 los fallecidos producto de explosión de camión de gas en Renca: hay siete personas en riesgo vital

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China
    Negocios

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Enel destaca su presencia en Chile: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026
    El Deportivo

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio