SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La fragilidad cultural del Estado

    Carlos MailletPor 
    Carlos Maillet
    Día-del-Patrimonio-2-ok.jpg PATRICIO MELO

    Las recientes discusiones presupuestarias sobre cultura, artes y patrimonio vuelven a instalar una pregunta que excede la magnitud de los recortes. El problema no parece radicar de forma unívoca en cuánto gasta el Estado en cultura. La pregunta más profunda es qué esperamos que haga con esos recursos.

    En Chile, el gasto cultural ha oscilado durante años en torno al 0,5% o 0,6% del gasto público nacional. La cifra es conocida y ha sido ampliamente documentada por el Observatorio de Políticas Culturales. Aún en períodos de expansión presupuestaria, la distancia respecto del histórico compromiso del 1% nunca logró cerrarse. Recientemente hasta se habla sobre las subejecuciones presupuestarias de cultura, mas que a donde queremos llegar. La fragilidad cultural del Estado chileno antecede a cualquier gobierno y parece haberse transformado en una condición estructural.

    Lo interesante es que las expectativas ciudadanas avanzan en la dirección contraria.

    La reciente encuesta nacional Chile Nos Habla USS: Patrimonio Cultural 2026 muestra una ciudadanía crecientemente interesada en el patrimonio. El 79% declara conocer algún patrimonio en su comuna. Casi la mitad visitó un sitio patrimonial durante los últimos tres meses. La participación en el Día de los Patrimonios alcanzó un 59,5%. La principal barrera para participar más no es el desinterés. Apenas un 2,6% menciona esa razón. El principal obstáculo sigue siendo la falta de información, seguida por la escasa oferta en los territorios.

    Las personas quieren más patrimonio cultural, mas cultura.

    Quieren más actividades, más acceso, más información, más educación y más oportunidades de participación. El 61,6% manifiesta interés en capacitaciones patrimoniales. La incorporación de la educación patrimonial al currículo escolar alcanza una valoración de 8,88 sobre 10. Incluso contenidos relativos a normativas y permisos obtienen una evaluación de 8,70. Son cifras excepcionalmente altas para cualquier política pública.

    A ello se suma una demanda igualmente intensa por protección legal. El 43,3% de los encuestados estima que, frente a conflictos entre desarrollo económico y patrimonio, debe prevalecer la protección patrimonial. Otro 44,2% aspira a un equilibrio entre ambas dimensiones. Apenas un 7,8% privilegia exclusivamente el desarrollo económico. Al mismo tiempo, un 56,6% considera poco adecuado o muy inadecuado el actual sistema de protección patrimonial.

    La ecuación es compleja. La ciudadanía demanda más protección y más acceso. Más educación y más difusión. Más conservación y más infraestructura cultural. Más presencia territorial y más eficiencia institucional.

    Todo ello es razonable.

    El problema es que muchas veces se espera que un Estado relativamente pequeño, con capacidades limitadas y presupuestos acotados, responda simultáneamente a todas esas demandas.

    En patrimonio esta tensión resulta particularmente evidente. La conservación requiere continuidad. Un archivo, un museo, una colección arqueológica, una iglesia histórica o un paisaje cultural no funcionan bajo la lógica anual de los presupuestos públicos burocratizantes. Requieren décadas de mantención, investigación, monitoreo y transmisión de conocimiento. Los deterioros también se acumulan lentamente. Lo mismo ocurre con las capacidades técnicas necesarias para enfrentarlos.

    Por eso resulta útil distinguir entre un Estado proveedor y un Estado promotor. Difícilmente el Estado chileno podrá financiar por sí solo todas las necesidades culturales que la sociedad demanda. Tampoco podrá administrar directamente cada museo, cada archivo, cada centro cultural o cada programa educativo. Su principal tarea parece situarse en otro lugar. En crear condiciones. Articular actores. Incentivar la participación privada. Fortalecer gobiernos locales. Promover educación patrimonial formal e informal. Generar marcos regulatorios estables y comprensibles.

    La encuesta ofrece una señal interesante en esa dirección. Los ciudadanos no están pidiendo menos patrimonio. Están pidiendo más. Más cerca. Más visible. Más accesible. Más presente en la educación. Más integrado a la vida cotidiana.

    La discusión presupuestaria debiera partir desde ese dato. La pregunta no es solamente cuánto gasta el Estado en cultura. La pregunta es cómo construimos una sociedad capaz de sostener culturalmente aquello que valora.

    Porque la fragilidad del patrimonio suele atribuirse a los monumentos. Con frecuencia, la verdadera fragilidad se encuentra en las instituciones encargadas de cuidarlos.

    Por Carlos Maillet Aránguiz, arquitecto, doctor (c) Filosofía, Director Carrera de Arte y COnservación del Patrimonio USS.

    Más sobre:CulturaPresupuestoEstado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    León XIV pide a obispos españoles responder a la “plaga” de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación

    Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”

    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    Fuerzas Armadas iraníes anuncian el cese de sus operaciones militares contra Israel

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”
    Chile

    Senador Castro (PS) dice que no descartan recurrir al TC por megarreforma: “Hemos encargado a juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos”

    Histórico decomiso en puertos nacionales: incautan 108 toneladas de droga impregnada en madera

    Municipio de Zapallar destituye a ocho funcionarios tras sumarios por viajes al extranjero durante licencias médicas

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera
    Negocios

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    Ministro Rau resalta el rol del crédito tributario al empleo en foro internacional de la OIT

    Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia
    Tendencias

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Por qué comer menos no necesariamente ayuda a bajar de peso (y cómo hacerlo de manera saludable)

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”
    El Deportivo

    Rafael Leão explica su agresión contra Iván Román y técnico de Portugal critica a la Roja: “Tienen tendencia a pelear”

    Del frío de Siberia a ganar su primer Grand Slam con 19 años: la historia de Mirra Andreeva, nueva reina de Roland Garros

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”
    Cultura y entretención

    Itziar Ituño, actriz: “Después del terremoto que fue La Casa de Papel, me di cuenta de las cosas importantes de la vida”

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    León XIV pide a obispos españoles responder a la “plaga” de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación
    Mundo

    León XIV pide a obispos españoles responder a la “plaga” de los abusos con escucha, verdad, justicia y reparación

    Fuerzas Armadas iraníes anuncian el cese de sus operaciones militares contra Israel

    Los desafíos del próximo gobierno: impulsar economía y combatir la inseguridad

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?