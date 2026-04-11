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    ¿La Inteligencia Artificial miente?

    Jonathan VásquezPor 
    Jonathan Vásquez

    “¿Aprovecharla?, si un tercio de lo que la IA produce es falso”, me comentaba un colega luego de invitar a fomentar su uso en el contexto educacional. Y no puedo estar más de acuerdo con él, porque precisamente apuntó a lo que está en la base de mi invitación: aprender a aprovecharla es identificar que, por ejemplo, ChatGPT no es ni un motor de búsqueda ni una base de datos, sino que una herramienta de procesamiento. Y, como cualquier herramienta, tiene sus ventajas y desventajas.

    Hay un grupo de detractores, sin embargo, que por diversos motivos busca prohibir su uso. Frente a eso, me pregunto: ¿Cómo constatar sus beneficios y riesgos si no es interactuando responsablemente con ella? Por eso creo que la prohibición no es el camino correcto; salvo en ciertos casos.

    Además, queramos o no, ya está presente en nuestra aula, y no podemos hacernos los ciegos ante esto. Entonces, ¿qué hacemos?

    Sugiero partir por consultar a docentes y estudiantes su visión. Por ejemplo, junto a mi colega Javiera Müller, de la Universidad de Valparaíso, entrevistamos a un grupo de estudiantes y docentes para conocer su visión de integrar IA en los cursos. Les comparto algunos extractos: “Me gustaría que mi profesor vea si estoy haciendo las preguntas correctas”, “sería genial saber qué le están preguntando a la IA para direccionar la clase”, “tengo miedo de que mi pensamiento a futuro dependa mucho de la IA”.

    Lo que quiero decir es que ambos grupos muestran inquietudes e intereses muy interesantes. De hecho, según lo que capturamos, el pensamiento crítico aparece como elemento fundamental en todos los niveles para una integración responsable.

    No me malentiendan, preguntarnos si la IA nos hace daño es una inquietud legítima, e incluso, necesaria.

    Ya en 2008, Nicholas Carr nos planteaba la pregunta de si el buscador Google nos estaba haciendo estúpidos. Hoy, casi 20 años después, esa pregunta sigue vigente con la tecnología del momento. Mi invitación es a que cada vez que interactuemos con una IA partamos con la siguiente pregunta: esto que me acaba de entregar ¿está correcto?

    Por Jonathan Vásquez, profesor Universidad de Valparaíso, co-founder de EvoAcademy.

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