La Política, la Zorra y el Cuervo

Una fábula de las que me regaló la abuelita Irene hablaba de un cuervo parado en la rama de un árbol que tenía un gran queso en el pico. Abajo llegó una zorra, deseosa de comer el queso, pero no podía subir al árbol ni quería espantar al cuervo. Entonces decidió adularlo. Le dijo que sabía que cantaba muy bonito y que sería muy feliz si pudiera escucharlo. El cuervo, no resistió el llamado y se puso a cantar. Cayó el queso y con él se fue la zorra.

Recordé la historia al ver la propuesta que destacados economistas hicieron a pedido de la presidenta del Colegio Médico para la Mesa Social Covid 19.

En una crisis que no tiene referente, por meses los tradicionales partidos democráticos de la oposición, de los que por veinte años nos sentimos orgullosos, no han sido capaces de proponer algo coherente, concreto y razonable que permita ayudar a salir a Chile del hoyo con características de barranco en el que estamos. A pesar de llamados múltiples de destacados economistas, ha habido un silencio de cementerio cuando se trata de llegar a acuerdos con el gobierno. Similar silencio y nulo acuerdo a la hora de parar populismo desatado de ideas como la nacionalización de fondos de pensiones y cosas por el estilo.

Viene entonces la presidenta del Colegio Médico, cuyo currículo incluye promover la participación masiva en la marcha del día de la mujer en pleno período de contagio, les pide a brillantes economistas de lo que alguna vez fue la Concertación que apoyen con unas ideas a la Mesa Social Covid y responden. Como el cuervo de la fábula no ven a la zorra como tal, creen que le interesa escuchar su canto. Y cantan bien, naturalmente, dicen cosas razonables.

Pero el queso se lo llevó la señora Siches.

Sorprende que no lo vieran, porque es evidente que no es la mesa esa a la que le terminaron escribiendo. La Mesa Social Covid incluye desde los Ministros del Interior y de Salud a los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y no es a ellos a los que le escriben. Lo que quedó es que cantaron a pedido de la Presidenta del Colegio Médico y así lo declaran en el primer párrafo de su documento. Y eso era lo que quería la Zorra en este cuento, ese era el queso que le importaba, las siguientes 6 páginas eran el canto del cuervo. Irrelevante para su objetivo.

La doctora Siches ha hecho una carrera gremial y ahora política impulsada por el PC y el FA. Movimientos que la empiezan a promover como candidata a la presidencia de la república. Es la única que podría competirle a Lavin, nos ha informado la diputada Jiles, una de sus impulsoras. Rauda la doctora plantea en twitter que el canto de los economistas es la propuesta del Colegio Médico a la Mesa Social Covid.

Qué le falta a alguien que dice estudió en un “colegio picante”, porque se educó en Maipú, colegio con el que parece no tener agradecimiento alguno, no obstante que la preparó de algún modo al punto de permitirle llegar a estudiar medicina. Cuál es la principal carencia de los movimientos de izquierda dura que la impulsan y que quieren cambiarlo todo con propuestas delirantes para las que nunca les darán los votos en democracia: apariencia de técnica económica razonable. Aparentar una moderación que jamás han tenido y la que se cuidaron en disimular hasta que se los llevó el entusiasmo de octubre pasado. Y como semejantes ideas espantan al votante normal, la mayoría común y corriente de las personas ¿cómo conseguir esas plumas, la seda con la que camuflar lo que se cree y quiere?: tomándolas prestadas de los que con trayectoria y prestigio las tienen de sobra. Y lo consiguió. Le prestaron la seda para vestirse.

Una lección para los cuervos de lindo canto: la economía no es lo único que importa en política. Para los demás, como enseñaba mi campechana abuela Emma, “la mona, vestida de seda, mona se queda”.