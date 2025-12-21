SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Larga vida al Minvu

    Pablo Allard 
    Pablo Allard
    ¿Buscas comprar tu casa propia? Así puedes obtener el Subsidio DS1 para financiar la primera vivienda.

    Hoy se conmemoran 60 años de la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Minvu, cuando en 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que se integran las distintas corporaciones existentes (Corvi, Corhabit, Cormu y la COU), con el objetivo de coordinar las políticas urbanas y habitacionales. Gracias a ello, en estos 60 años más de 4 millones de familias han accedido a la ayuda del estado para ser propietarias de una vivienda digna, arrendar o mejorar sus hogares.

    Mientras celebramos este logro, no podemos desconocer que hoy vivimos una crisis, con un déficit de más de 660 mil viviendas y cerca de 120 mil familias viviendo en campamentos. Sin embargo, lo que nos diferencia de países como Brasil, Colombia o México -que ya se rindieron ante los campamentos informales-, es que Chile tiene la capacidad para, con buena gestión, enfrentarlo. El año 2010, y en plena reconstrucción posterremoto, los mismos funcionarios y equipos del Minvu lograron entregar 92.096 viviendas nuevas y 69.330 ampliaciones o mejoramientos. Si bien fue hace 15 años y el costo por vivienda ha aumentado 6 veces por nuevos estándares y regulaciones, si recuperamos ese ritmo, Chile podría garantizar el acceso universal a la vivienda en menos de una década, haciendo que la fila avance, que nadie se la salte o espere por décadas una solución habitacional.

    Pero la ciudad no se construye solo con acumulación de casas: La mayoría de los chilenos ya no luchan por techo y abrigo; las demandas sociales hoy vienen por el lado de la calidad de vida y la vulnerabilidad, seguridad ciudadana, social, y mejor acceso a oportunidades. En este escenario, el espacio público se vuelve la plataforma esencial para la cohesión social, la seguridad y la resiliencia urbana. Es el lugar donde nos encontramos con el otro, donde se juega la infancia, y la esfera donde todos podemos ser vistos y oídos como pares, como ciudadanos, pese a nuestras diferencias y orígenes.

    El último censo nos indica que la ciudad de los nuevos chilenos está cada vez más envejecida, más solitaria, más diversa y más fragmentada. El 21% de los hogares unipersonales, baja natalidad y alta esperanza de vida exigen espacios públicos seguros, accesibles y diseñados para todas las edades. Y, sobre todo, para los niños. Porque cuando faltan plazas y juegos, la infancia se refugia en las pantallas y perdemos la oportunidad de formar ciudadanos activos y saludables.

    No basta con recursos: se requiere visión y voluntad política para pasar de obras civiles a obras cívicas. Necesitamos espacios públicos que no solo sean bellos, sino que promuevan seguridad, identidad barrial y participación comunitaria. Que sean resilientes frente a desastres, circulares en su gestión, manejo de recursos, y sostenibles en el tiempo.

    En definitiva, si queremos ciudades más justas y habitables, debemos pasar pronto del “Ministerio de Vivienda y Urbanismo” a un “Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio.” Porque la vivienda saca a las familias de la pobreza y la informalidad, pero es el espacio público el que las saca del aislamiento y nos integra en comunidad. Completar la ciudad podría ser la misión del Minvu para los próximos 60 años.

    Por Pablo Allard, decano Facultad Arquitectura UDD.

