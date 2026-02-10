SUSCRÍBETE POR $1100
    Latam-GPT: una oportunidad de protagonizar la revolución de la IA

    Álvaro SotoPor 
    Álvaro Soto

    La Inteligencia Artificial -o IA- ya no es algo del futuro, sino que está ocurriendo, y está comenzando a redefinir cómo trabajamos, aprendemos, producimos y tomamos decisiones. En este nuevo escenario, la gran pregunta para América Latina no es si usaremos IA, sino desde qué lugar lo haremos: como simples consumidores de tecnologías creadas en otras partes del mundo, o como protagonistas activos capaces de construir, adaptar y guiar su desarrollo.

    Latam-GPT surge precisamente desde esa convicción. No es solo un nuevo modelo de lenguaje, sino un primer paso para desarrollar capacidades propias en la región. Tener soberanía tecnológica no significa aislarnos del mundo, sino contar con el conocimiento, el talento y la infraestructura necesarios para entender cómo funciona esta tecnología, crear variantes locales y participar activamente en las decisiones que definirán su futuro. De lo contrario, seguiremos usando herramientas que no siempre responden a nuestras realidades, prioridades o valores.

    Los grandes modelos de IA que hoy dominan el mercado han sido entrenados principalmente con información del Norte Global. En promedio, solo entre un 2% y un 3% de sus datos provienen de América Latina. No es un detalle menor. La IA no solo aprende palabras: aprende contextos, referencias culturales, formas de pensar y de nombrar el mundo. Latam-GPT busca revertir esa lógica: es un modelo entrenado desde su origen con datos de la región, para que la IA no solo “hable español o portugués”, sino que entienda América Latina.

    En el desarrollo de Latam-GPT participaron una decena de países, decenas de instituciones públicas, académicas y sociales, y cientos de profesionales que unieron esfuerzos para construir algo que ningún país podría haber desarrollado por sí solo. En tiempos donde predomina la fragmentación, este proyecto demuestra que la cooperación regional no solo es posible, sino poderosa. Cuando compartimos conocimiento, talento y visión, América Latina puede estar a la altura de los grandes desafíos tecnológicos globales.

    Como resultado de este esfuerzo colaborativo, hoy lanzamos la primera versión de Latam-GPT: un bien público tecnológico para la región. Una plataforma abierta, pensada para que universidades, startups, organizaciones sociales, comunidades y el sector público puedan extender el modelo y enfrentar sus propios desafíos: desde educación y salud, hasta productividad, innovación y desarrollo local. No es una tecnología para unos pocos, sino una base común para ampliar oportunidades, fortalecer capacidades y democratizar el acceso a la IA.

    La IA abre una etapa inédita de posibilidades. Con Latam-GPT, América Latina da un paso adelante, apuesta por su talento y demuestra que puede construir su propio camino en esta transformación, con convicción, colaboración y una mirada compartida de futuro.

    Por Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).

