SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Lecciones desde Davos sobre la educación en la era de la IA

    Ana María RaadPor 
    Ana María Raad

    La reciente reunión del Foro Económico Mundial hace unas semanas en Davos, a la que tuve la oportunidad de asistir, fue interpretada por muchos como el inicio de un nuevo orden internacional. Pero más allá de la tensión geopolítica y del cruce de visiones entre líderes mundiales, hubo una agenda transversal menos visible, pero dominante: la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en las empresas, los gobiernos, la sociedad civil y, de manera especialmente crítica, en los sistemas educativos.

    En Davos quedó en evidencia que la visión sobre la IA está profundamente dividida. Desde posturas alarmistas, como la del historiador Yuval Noah Harari, quien advirtió sobre riesgos existenciales asociados a agentes de IA capaces de erosionar el lenguaje y la cohesión social, hasta miradas abiertamente optimistas como la de Elon Musk, quien minimizó los riesgos a la vez que planteó que la regulación estatal no debería interferir en su desarrollo.

    Entre ambos extremos surgió una posición más pragmática representada por líderes como Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Ambas coincidieron en que el desafío de la IA no es solo tecnológico, sino profundamente cultural y organizacional. Subrayaron la urgencia de desarrollar habilidades críticas en los trabajadores, advirtiendo que, de no hacerlo, hasta un 40% de los empleos actuales podría desaparecer o transformarse radicalmente.

    Pese a las diferencias, existe un consenso transversal: el desarrollo de habilidades vinculadas a la IA se asocia a mayores niveles de prosperidad, productividad y equidad. Sin embargo, este potencial no se materializa simplemente incorporando tecnología. Requiere más y mejor educación, liderazgo estratégico, menor temor al cambio y acción decidida para preparar a las futuras generaciones. En este escenario, la educación se vuelve un factor central, pese a la histórica dificultad de los sistemas educativos para anticiparse a transformaciones profundas.

    En Chile, sin embargo, esta discusión aún moviliza poco. No se trata sólo de reconversión laboral ni de capacitación técnica en IA, sino del desarrollo de habilidades fundamentales: pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración o alfabetización digital. La experiencia muestra que la inversión en tecnología sin desarrollo de capacidades pierde impacto. Paradójicamente, mientras muchos docentes presentan brechas digitales, los jóvenes ya están inmersos en ecosistemas tecnológicos y utilizan la IA de forma habitual. La brecha aumentará si no ponemos foco en la orientación y el uso crítico, lo cual pasa desde el currículo, la formación de los profesores, hasta las prácticas al interior de las salas de clases o la forma como evaluamos los aprendizajes.

    Lo observado en Davos es una señal de alerta: sin una transformación profunda de la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida, los países seguirán formando con una lógica del siglo XX para enfrentar desafíos del siglo XXI. Es un llamado a reimaginar el qué y el cómo aprendemos, con especial atención en lo que ocurre en las salas de clases, y así asegurar que los estudiantes estén realmente preparados para el futuro.

    Por Ana María Raad, fundadora Fundación Reimagina.

    Más sobre:EducaciónIADavos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026

    Julio César Rodríguez se lanza contra Viña y la productora Bizarro en el Festival de Comedia de CHV

    West end girls: la historia del primer hit de Pet Shop Boys, entre el rap y el acierto

    Comienzan las obras de transformación del Helicoide de Caracas en centro social por encargo de Delcy Rodríguez

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas
    Chile

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026
    Cultura y entretención

    Un show que entra en la historia: Pet Shop Boys impacta con despliegue escénico y llena de hits Viña 2026

    Julio César Rodríguez se lanza contra Viña y la productora Bizarro en el Festival de Comedia de CHV

    West end girls: la historia del primer hit de Pet Shop Boys, entre el rap y el acierto

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán
    Mundo

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    Comienzan las obras de transformación del Helicoide de Caracas en centro social por encargo de Delcy Rodríguez

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio