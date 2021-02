Licitación de listas de espera en cirugía

SEÑOR DIRECTOR

Cuando el Ministerio de Salud anunció que licitaría las cirugías suspendidas debido a la pandemia, desde marzo de 2020 a la fecha, los profesionales de la salud reaccionamos con preocupación ante un abordaje que no considera elementos centrales para resolver las necesidades de la población.

Sabemos que Chile arrastra un problema relativo a los tiempos de espera para acceder a la atención de salud, sobre todo en aquellos problemas de salud que no son priorizados por ley, es decir, las patologías No GES. Coincidimos, incluso, en lo urgente y preocupante que es encontrar pronta solución a los más de dos millones de personas que han visto suspendida alguna de sus atenciones durante el 2020 producto de la crisis sanitaria. En lo que no estamos de acuerdo, es en proponer una salida que no apunta a soluciones estructurales.

Lo que se requiere es inversión en recurso humano e infraestructura en hospitales públicos, es decir, un plan de uso extendido de la capacidad instalada en nuestros establecimientos públicos, tal como señala el informe de productividad elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Necesitamos mayores recursos financieros, pues 150 millones de dólares no son suficientes para la demanda identificada en 2020 y que, dada la actual situación, seguirá aumentando.

Todas aquellas atenciones que no llegaron al sistema de salud producto del Covid-19 causan un efecto indirecto. Vemos una brecha que puede llegar incluso a superar el 1,5 millones de casos adicionales, que no están registrados en listas de espera, si tomamos en cuenta las garantías GES generadas en promedio anualmente con las que se generaron en el 2020. Esto nos muestra que la pandemia tendrá un efecto directo en la salud, pero también un efecto a largo plazo, dado que estas postergaciones de atención repercutirán en mayor morbilidad e incluso mortalidad en la población.

En septiembre del año pasado, Fenpruss entregó una propuesta al Minsal para avanzar en esta gran tarea asistencial que demandará la pandemia, por eso hoy hacemos un urgente llamado al fortalecimiento de la red asistencial pública de salud. Dar por resuelto el problema entregando recursos a los privados, es negar la profundidad de éste.

Aldo Santibáñez Yáñez

Presidente Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud