Opinión

Londres 45: ¿Mejor en la tarde?

Álvaro Peralta SáinzPor 
Álvaro Peralta Sáinz
Londres-45-10-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Da pena y se aprieta el corazón al caminar por la calle Londres y comprobar que la construcción correspondiente al número 38, donde funcionó un centro de torturas durante los primeros años de la dictadura, está bastante abandonada. Se supone que este sitio se transformaría en un “espacio de memoria” para así no olvidar las atrocidades sucedidas en el lugar. Sin embargo, da la impresión que ese proyecto va demasiado lento.

Más allá de ese punto negro, debo reconocer que el denominado barrio París Londres se ve bastante animado por estos días. Entre las sedes de algunos partidos políticos, la sede del comando de una candidata presidencial más varios hostales, cafés y restaurantes; lo cierto es que la cosa se mueve.

Y justamente anduve por esta zona hace algunos días porque quería visitar Londres 45, un “bistrobar” del que había escuchado variados comentarios. Era hora de almuerzo, pero aún había poca gente en el lugar así que tras recorrer su muy lindo primer piso me instalé en una solitaria mesa ubicada en una acogedora terraza interior. Tras revisar la carta pedí una Pinzas de Jaiba Apanadas ($13.990) más una cerveza Loa Atrapanubes ($5.500), la que llegó rápidamente junto a un rico pan que fui picando hasta que me sirvieron las pinzas de jaiba (seis), las que venían pasadas por un apanado sabroso y crujiente, con harto panko, lo que contrastaba muy bien con la suavidad de la carne de jaiba. Untadas en una bien cremosa salsa acevichada que acompañaba el plato, la cosa mejoraba aún más.

Para seguir revisé la oferta de platos de fondo, la que era bastante pobre en comparación a las entradas. Había un plato en base a salmón y otro con reineta, por lo que preferí pedir el Lomo Vetado con ensalada verde ($19.900), el que se pidió en punto medio, bien jugoso, y afortunadamente así tal cual llegó. Obviamente se trató de un plato simple, sin mucha cocina, pero por lo mismo el que se ejecute como corresponde -y que la carne haya estado muy buena- se agradece.

Terminé de almorzar y aún no había mucha gente en el local, pero me contaron que tras el término de la jornada laboral la cosa se activa mucho más. Tal vez por eso la carta de Londres 45 se ve más cargada a la modalidad bar que a la de restaurante. En cuanto al barrio, me contaron que también se prende hacia el final del día y que algunos fines de semana -gracias a algunas actividades que periódicamente se arman- la cosa está movida. Así las cosas, me parece que la próxima visita a este lugar tendrá que ser en horario nocturno. Aún así, se trató de una agradable primera aproximación.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $39.390

DIRECCIÓN: Londres 45, teléfono 988394934, Santiago.

HORARIO: Lunes a viernes 12 a 22 hrs. Sábado y domingo sólo reservas.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

Más sobre:Don TintoLT SábadoLondres 45Londres 38Barrio París-Londrescentro de torturascarta Londres 45Lomo vetado

